Президентът и КЗК проведоха среща, търсят решение на кризата

Държавният глава Илияна Йотова проведе среща в президентството с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията. Срещата е по инициатива на президента, а основа тема бяха възможните механизми и мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Йотова отново изтъкна необходимостта от изготвянето от страна на служебния кабинет на цялостен пакет от мерки, който да отчита различни сценарии за развой на ситуацията в Близкия изток и дългосрочните ефекти от него – не само върху цените на горивата, а и върху цените на основни потребителски стоки.

Основен фокус беше поставен върху нуждата от мерки, които изпълнителната власт да предприеме в спешен порядък за земеделските производители, за да се избегне продоволствена криза.

В разговора беше изтъкната необходимостта от контакт и ефективно взаимодействие между институциите, между органите на изпълнителната и законодателната власт за изготвянето на цялостен пакет от мерки за овладяване на ефектите от конфликта в Близкия изток.

Председателят на КЗК Росен Карадимов запозна Йотова с резултатите и напредъка по секторните анализи на антимонополния орган в ключови икономически сектори – на пазарите на храни, лекарства и продуктовите такси. Бяха обсъдени и препоръките на КЗК към изпълнителната власт и особения управител на дружествата от групата “Лукойл“ по отношение на пазара на горивата. Препоръките са резултат от последния приет секторен анализ на КЗК и извършвания постоянен мониторинг на този пазар.

Резултатите от секторните анализи трябва да послужат за основа за законодателни мерки, които да бъдат взети от следващото Народно събрание, и да бъдат част от по-дългосрочни политики в различните сфери.

След срещата, Карадимов каза, че КЗК няма преки правомощия върху цените на горивата на дребно, освен ако те не се формират на базата на забранени споразумения. “Разликите в тарифите по бензиностанциите не дават основание да се счита, че има съгласувана практика между търговците на дребно”, каза председателят на КЗК на излизане от “Дондуков” 2.

Очаква се до няколко дни "Лукойл" и други търговци на едро да дадат информация за промените на цените на едро.

"Безспорно "Лукойл" е в господстващо положение в България, но въпросът е дали злоупотребява с него. Това трябва да реши съдът. Но рафинерията и дружествата трябва да следват пазарно поведение и да не правят онова, заради което сме им наложили санкции", коментира още Карадимов.