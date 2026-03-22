Йотова: Ако не помним рода си, не знаем корена и историята си

Няма как да създаваме и да покоряваме бъдещето, допълни тя

22.03.2026 | 20:11 ч.
Снимка: БГНЕС

Ако не помним рода си, не знаем корена и историята си, няма как да създаваме и да покоряваме бъдещето. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си към учениците и ръководството на пловдивското Средно училище "Черноризец Храбър". По случай Благовещение учениците представиха концерт-спектакъла "Там, където се ражда надеждата", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова открои значението на празника Благовещение. "Има ли по-добър начин да посрещнем пролетта от благата вест, от повече надежда и повече светлина в душите ни и заедно да почетем дълбоките български традиции", обърна се към гостите на концерта държавният глава.

Президентът благодари на ръководството на училището, на учителите и родителите за това, че учат децата да тачат българския дух, да знаят що е то да си българин и да обичат Родината. Ролята на институциите е да бъдат винаги с всички, които работят за България, а вие работите за България, заяви Илияна Йотова. Тя открои също така активната и всеотдайна работа на учителския колектив да открива уникалността и таланта на всяко дете и да ги развиват.

