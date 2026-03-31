Спират водата на 1 април в част от селата Иваняне, Чепинци и Бистрица

На 1 април (сряда) 2026 г. във връзка с диагностика на уличен водопровод в по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Иваняне се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

с. Иваняне.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада пред кметството.

На 1 април (сряда) 2026 г. във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове по ул. „Извор“ и ул. „Тополите“, с. Чепинци се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Герена“, ул. „Тополите“, ул. „Стефан Недялков“, ул. „Възрожденска“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Градинарска“ на кръстовището с ул. „Извор“.

На 1 април (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Никола Крушкин -Чолака“, с. Бистрица се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Никола Крушкин - Чолака“ от ул. „Кооперативен труд“ до „Цонкина махала“ и „Цонкина махала“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следния адрес: ул. „Никола Крушкин - Чолака“ на кръстовището с ул. „Кооперативен труд“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

