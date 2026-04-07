АПИ: Над 190 хиляди автомобила ще излязат от София преди Великден

Агенция “Пътна инфраструктура” очаква над 190 хиляди автомобила да изляза от София преди Великден. За сравнение миналата година около празниците, колите, напуснали столицата, са били 185 хиляди.

В дните около празника ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона по АМ “Тракия“, АМ “Хемус“ и АМ “Струма“ и участък от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

Приблизително 130 хиляди пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите “Тракия“, “Хемус“ и “Струма“. Най-натоварена се очаква да бъде “Тракия“, по която се прогнозират около 62 хиляди пътни превозни средства, следвана от “Хемус“ - над 35 хиляди и “Струма“ – 32 хиляди броя. Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4 000 пътни превозни средства на час.

На 9 април, последният работен ден преди празниците, между 15:00 ч. и 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. В първия почивен ден – 10 април, от 9:00 ч. до 14:00 ч. отново ще е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от столицата. На 13 април от 12:00 ч. до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, пътуващи по АМ “Хемус“, АМ “Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ “Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници.

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли ще има реверсивно движение в празничните дни. От 12:00 ч. на 9 април до 16:00 ч. на 11 април преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 12 и на 13 април ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата, посочиха от АПИ.

На шофьорите се препоръчва да планират пътуванията си извън пиковите часове, при възможност да избират по-ранни или по-късни часове за тръгване, да се информират предварително за пътната обстановка и да шофират с повишено внимание. / БТА