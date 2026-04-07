Откриха следи от изчезналата жена от с. Ръжена

79-годишна Танка Колева Манова от село Ръжена продължава да е в неизвесност, но доброволци са открили следи от нея.

Бастунът на жената е намерен в кална нива извън селото. Намерен е и единият чехъл на на баба Танка.

Следите сочат, че възрастната жена е обикаляла в района, след което се е насочила обратно към населеното място. Това насочва екипите към повторна проверка на всички необитаеми къщи, дворове и постройки в самото село.

Манова изчезна преди пет дни

В издирването участват полиция и десетки местни доброволци и планински кучета, преглеждат се и записите от охранителни камери в района. Акцията по издирването продължава. Сигнали се приемат на тел. 112.

Танка Манова за последно е видяна да се разхожда в края на селото на охранителни камери. Доброволци и спасители призовават за повече информация от полицията и координиране на спасителната операция.

"Притесненията са, че все още няма абсолютно никакви следи от жената", казва Неделчо Ничев от Планинска спасителна служба, цитиран от NOVA. "Имаме група за спасяване с кучета и ще предприемем обход на други потенциални райони, които все още не са обходени. Надяваме се днес да успеем да помогнем."

"Толкова дни без лекарства и храна, ако не е някъде в някоя къща - не знам", каза синът на изчезналата Райко Манов.

Акцията остава в активна фаза. Близките на жената призовават всеки, който разполага с информация или забележи нещо необичайно в имота си, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото управление на полицията.