На 14 април двете деца, оставени без надзор в Ямбол, заживяват отново заедно

Двете деца от Ямбол, които бяха оставени без надзор от родителите си и с това се създаде риск за живота им, ще бъдат настанени в едно приемно семейство на 14 април.

Това решиха експертите, включени в Координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца в риск.

До решението се стигна, след като не бяха установени близки и роднини, които могат да се грижат за двете деца и да им осигурят подходящи за възрастта им условия, информират от пресцентъра на МТСП.

Преди няколко дни децата бяха настанени в две отделни приемни семейства като временна кризисна мярка, за да се гарантира незабавно тяхната безопасност. Тя беше предприета, след като в публичното пространство беше публикувано видео, на което се вижда, че по-голямото дете е излязло от външната страна на терасата на жилището им на 8-ия етаж.

По това време министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че социалните работници продължават работа по случая, за да може двете деца да бъдат събрани заедно с цел да се съхрани емоционалната връзка между тях и да се гарантира в най-голяма степен техния интерес.

Паралелно с това Агенцията за социално подпомагане продължава работата с родителите с цел повишаване на техния капацитет, придобиване на умения за отговорно родителство и за подобряване на условията за живот в дома на семейството.

Потресаващият инцидент

Драматичният инцидент с тригодишното момченце се разигра на 1 април в ямболския квартал „Златен рог“. Детето увисна на парапета на терасата на 8-ия етаж на жилищен блок. Родителите – младо семейство, наематели в апартамента – не били вкъщи, тъй като били на работа и оставили двете си малки деца сами. В жилището била само по-малката сестричка на детето. Полицейски екипи пристигнали бързо, но тъй като никой не отворил вратата, служителите на реда я разбили и успели да стигнат до терасата. Полицай рискува живота си, като стъпи на климатика и издърпа детето на безопасно място. Родителите бяха задържани, прокуратурата образува досъдебно производство и проверява всички версии, включително дали детето е било оставено умишлено на терасата. Към момента няма повдигнати обвинения поради липса на достатъчно доказателства.

Двете деца бяха изведени от семейството и настанени в приемни семейства.

Родителите изразиха съжаление за случилото се и заявиха, че ще се борят децата им да не бъдат отнети окончателно. Те обясниха, че са оставили децата сами заради работа, но осъзнават грешката си.