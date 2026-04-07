Ванс от Будапеща: Защити Орбан и отправи критика към "бюрократите в Брюксел"

След пристигането на определяното като историческо посещение в Унгария, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс проведе среща с премиера Виктор Орбан и дадоха съвместна пресконференция.

"Искам да помогна колкото е възможно на премиера, тъй като е изправен пред тежък изборен сезон“, обърна се Ванс към Орбан.

Вицепрезидентът похвали настоящия премиер като лидер, който "се застъпи за народа на Унгария“ и обвини "бюрократите в Брюксел“, че работят срещу унгарския народ.

Бюрократите в Брюксел

Ванс разкритикува предполагаемата безпрецедентна и "позорна“ чуждестранна намеса в унгарските парламентарни избори, като същевременно на практика категорично подкрепи Виктор Орбан да спечели вота в неделя, което критиците несъмнено ще възприемат като негова намеса в избирателния процес на страната.

Без да прескачва, той плавно премина от критики към европейските "бюрократи“ за "един от най-лошите примери за чуждестранна намеса в изборите“, които някога е виждал и обвинения, че се опитват да "унищожат икономиката на Унгария“.

По време на пресконференцията Ванс добави, че вижда в Орбан човек, който "яростно се застъпва“ за страната си, отстоява ценностите на западната цивилизация и като цяло е прав за всякакви теми - от енергетиката до Украйна.

Но именно рязкото противоречие в самата основа на критиките му към "чуждестранната намеса“ несъмнено ще повдигне въпроси другаде в Европа.

Неговите многократни атаки срещу "Брюксел“ и Украйна – два от любимите врагове на Орбан в тази кампания – вероятно ще предизвикат допълнителна тревога сред другите лидери на ЕС, тъй като те трябва да измислят как да отговорят на този нов безумен свят, в който вицепрезидентът на САЩ изобщо не се намесва в гласуването в държава членка на ЕС.

Проруски позиции

"Забавно е, когато чувам хора да обвиняват, например, моя президент, че е проруски настроен. Той е направил повече от всеки друг, за да помогне на Европа с енергия и втечнен природен газ, което отслабва Русия", обясни Ванс.

"Бихме искали нашите съюзници да водят умна енергийна политика, така че потребителите им да плащат по-малко, а също и при конфликт да могат да разчитат на нас, а не на друга държава. Често именно хората, които обвиняват даден лидер, че е проруски, са тези, които първоначално създадоха енергийно слаба икономика в Европа", продължи вицепрезидентът.

Той каза, че САЩ искат "убийствата да спрат" и да се "върнем към търговията" както с Украйна, така и с Русия.

Кулминацията в Иран

Ванс беше питан как могат да бъдат постигнати военните цели в Иран, ако САЩ продължат атаките си срещу страната. Репортерите помолиха вицепрезидента да коментира и новината за удари, идващи от остров Харг.

Вицепрезидентът отговори, че планът е бил да се "ударят някои военни цели".

"Вярвам, че сме го направили. Крайният срок на президента е спазен от нас и от всички останали. И той каза много ясно, че няма да атакуваме енергийни и инфраструктурни цели, докато иранците не направят предложение, което можем да подкрепим, или не правят предложение. Но той им е дал срок до вторник в 8:00 часа. Така че не мисля, че новината и остров Харг представляват промяна в стратегията или каквато и да е промяна от страна на президента", каза в отговор Ванс.

След това вицепрезидентът се шегува, че иранските лидери "не са най-бързите преговарящи“, но казва, че се надява да получи отговор до крайния срок в 8:00 часа американско време.