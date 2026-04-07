МРРБ: Професионалните домоуправители вече се вписват в е-регистър

15 фирми домоуправители са включени до момента в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост съгласно чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост. Той е създаден и се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) според изискванията на Наредба № РД-02-20-1/05.02.2024 г. за Единната информационна система на етажната собственост. 8 от професионалните домоуправители са регистрирани в София, а останалите са от Пловдив, Хасково, Варна, Плевен и Балчик.

Мярката цели да повиши нивото на предлаганите услуги от страна на организациите, както и да предпази потребителите от некоректни или фалшиви компании, съобщиха от МРРБ.

На страницата на МРРБ в раздел „Регистри“ всеки може да провери има ли регистрация дадена компания, къде е седалището ѝ, кой е нейният управител и действителен собственик, както и докога е валидна направената регистрация. Много важен детайл е, че вече фирмите ще имат застраховка „Професионална отговорност“. Тя трябва да се сключи в 15-дневен срок от получаване на удостоверение за регистрация. В нея са описани застрахователното покритие, изключените рискове, както и минималните застрахователни суми във връзка със задължението на професионалните управители - търговци. Застраховката трябва да се подновява ежегодно без прекъсване, докато фирмата упражнява дейността по управление на етажна собственост.

Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация се осъществява съобразно изискванията и процедурата по чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и наредбата. Кандидатите трябва да отговарят на седем изисквания, сред които да не са осъждани, да нямат публични дългове, да имат назначен персонал и др. Заплаща се и държавна такса в размер на 80 евро съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, по банкова сметка в Българска народна банка – централно управление: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 1663 01. При електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро.

Всички необходими документи и указания могат да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ, в секция „Жилищна политика“ – „Етажна собственост“.