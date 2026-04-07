Коя е художничката, която почита Исус и Тръмп? ВИДЕО

"Ванеса е НЕВЕРОЯТНА!", написа президентът на САЩ Доналд Тръмп, хвалейки "художничката на поклонението", чиито произведения започнаха да се появяват по стените на Белия дом.

Във видеоклип, придружаващ публикацията на Тръмп, Ванеса Хорабуена е показана как рисува различни портрети на Исус в отличителния си стил на бързо рисуване с две ръце, като спира, за да се отдръпне и да вдигне ръце в знак на поклонение, докато рисува.

“Vanessa is AMAZING!” - President Donald J. Trump 🙏🇺🇸 pic.twitter.com/GhXBqYHRCy — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2026

40-годишната художничка от Аризона е станала редовен посетител на Белия дом и е участвала на сцената на новогодишното парти на Тръмп в Мар-а-Лаго.

"Не знам как се прави това за десет минути", каза Тръмп, след като тя нарисува изображение на Торинската плащаница, показващо лицето на Христос на събитието. "Тя е правила мои портрети в Белия дом - замених много хора с тези портрети." "Тези хора са пълни с пари, само за да знаете", подчерта той, обръщайки се към Хорабуена. "Ако искате да си направите портрет, бих се обадил на Ванеса."

President Trump presided over the auction of this painting of Jesus Christ's face by artist Vanessa Horabuena at the Mar-a-Lago New Year's Eve gala. The winning bid was 2.75 million dollars. Proceeds will go to St. Jude Children's Hospital and a sheriff's department. pic.twitter.com/xuOR4vkN9k — Spunky Conservative Patriot™ (@SpunkyPatriot_) January 2, 2026

Той продаде картината на търг за благотворително дарение от 2,75 милиона долара

Творчеството на Хорабуена за първи път привлече вниманието на Тръмп на Консервативната конференция за политически действия в Тексас през 2022 г., когато тя нарисува негов портрет.

Тя каза, че му е подарила негов портрет, както и религиозни изображения, някои от които сега висят в Мар-а-Лаго и в голф клуба Trump National Doral във Флорида. Миналата година тя беше поканена на един от неговите встъпителни балове, където нарисува портрет на Тръмп, гледащ нагоре към разпятието.

Хорабуена сега има картина в кабинета на Тръмп, която го изобразява със затворени очи, застанал пред планина с кръст на върха. В коридор, водещ към Овалния кабинет, има една от нейните творби, показваща президента, който върви през няколко знамена.

( Donald J. Trump - Jul 01, 2025, 3:06 PM ET ) Thank you to the Highly Talented Artist, Vanessa Horabuena, and the incredible people of Colorado — Now on display in the Colorado State Capitol!

Тя описва своята "картина на поклонението" като танц, "където Той нежно води, а аз грациозно следвам".

"Когато се покланям и рисувам, не го правя сама. Водена съм от Неговите ръце", написа тя на уебсайта си.

"Никога не бих се прекланяла пред мъж и не се прекланям пред картина."

Но Хорабуена отхвърли твърденията, че се прекланя пред Тръмп, казвайки пред The ​​New York Times:

Тя разкрива, че е страдала от родителско пренебрежение, "което я е оставило да се чувства сама и необичана в продължение на много години". Художничката също така твърди, че е била сексуално малтретирана от далечни роднини, братовчеди и детегледачка.

Нейното бягство е било рисуването.

"Рисувах Цар Лъв. Рисувах Бъгс Бъни. Рисувах дървета, кучета и хора. Рисувах каквото виждах", споделя тя. "На 13-годишна възраст отидох в младежки лагер с църквата си и Му предадох живота си и Той наистина промени живота ми."

Хорабуена добавя, че разводът на родителите ѝ я е накарал да мисли за самоубийство, но след осем години, в които не е рисувала, цялата ѝ страст към изкуството се е завърнала, след като е разговаряла с пастор.

"Господ ми говори ясно и каза: "Искам да ми се покланяш, сякаш си отново дете, без никакви грижи на света. Искам да танцуваш свободно пред мен. Така че... ще танцувам пред Господ и ще рисувам с цялото си сърце."