Янкулов: Има доказателства, че Русинова е пътувала с Пепи Еврото

От мен беше внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство спрямо изпълняващия функциите градски прокурор на София Емилия Русинова. Това обяви на брифинг служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Той добави, че аргументите, които са изложени в това предложение, са основно в следната посока:

"Има осъществени две пътувания от г-жа Русинова, преминавания през границата на страната с един и същи автомобил с лицата Петьо Петров и Кристиян Христов. Това се случва през 2021 г.: през месец юни и август. Това е вече по времето, по което историята с "Осемте джуджета" е публично известна в продължение на около година. От друга страна, по това време - лятото на 2021 г. - вече има публична информация, а и такава вътре в самата прокуратура за образувани различни прокурорски преписки, включително в СГП, по които да се изяснява фактологията около казуса "Осемте джуджета". Едната преписка е образувана няколко дни след публикуване на първата част от "Осемте джуджета" през юни 2020 г. и информация за образуването на тази преписка е публикувана на сайта н ПРБ. Това е и публична информация, а не само служебно известна такава. По времето, по което са осъществени тези пътувания, е била широко известна информацията за това с какви дейности са се занимавали Петьо Петров и Кристиян Христов", посочи министърът.

Андрей Янкулов посочи, че към този момент Емилия Русинова е заемала поста заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура - София.

"Тоест, като част от ръководството на Апелативна прокуратура самата тя потенциално е могла да осъществява контролно правомощия върху работата на прокурорите от Градска прокуратура. Съответно тук се създава този риск от някакво възможно потенциално въздействие върху тези прокурори. Естествено такава информация към този момент няма, но дори самият факт, че заместник на горестоящата прокуратура е в тесен контакт с лица, които към този момент са били проверявани от долустоящата прокуратура, е достатъчно притеснителен за мен", отбеляза той.

"Освен факта на двете пътувания, има и друга информация, която показва, че това не са изолирани случаи и изолирани контакти. С единия автомобил, с който е преминавана границата в пътуване с Емилия Русинова и Кристиян Христов, с този същият автомобил са преминавали границата в същите времеви периоди, но на други конкретни дати многократно Кристиан Христов и Петьо Петров: дали заедно, дали поотделно, или с други лица. Както и с другия автомобил, с който е преминавана границата от Емилия Русинова и Петьо Петров заедно, с този друг автомобил Петьо Петров е преминавал границата други няколко пъти. Имаме една повтаряемост на автомобилите. Освен това, има и на лицата. Тоест, г-жа Русинова има преминавания на границата на страната с едни и същи автомобили и едни и същи лица, които на други конкретни дати в същия времеви период са преминавали границата поотделно или заедно с Петьо Петров и/или Кристиян Христов. Това тълкувам като едно потвърждение, че не се касае за изолирани контакти, ами за някакви трайни взаимовръзки между съответните лица. Това в съвкупност води до заключението, че е налице дисциплинарно нарушение, изразяващо се в нарушения на ред разпоредби от Кодекса за етично поведение, което е квалифицирано от мен като тежко такова и съответно съм предложил образуване на дисциплинарно производство от страна на Прокурорската колегия", обясни Янкулов.

Той изтъкна, че въпросът трябва да се реши от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. "Тя трябва да се запознае с направеното предложение, да види мотивите и приложението към самото искане, а именно информацията от МВР за тези пътувания и преминавания", посочи министърът.

Емилия Русинова отрича твърденията

Емилия Русинова, и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура, излезе с позиция относно разпространената в публичното пространство информация, че е пътувала зад граница с Петьо Петров - Еврото.

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране", написа тя в своята позиция.

Ето какво още гласи изявлението й:

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

Андрей Янкулов потвърди: Емилия Русинова е пътувала с Пепи Еврото

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления.