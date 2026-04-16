Какво решава служебният кабинет днес

1. Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на Република България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на Република България от Споразумението за организацията и дейността на МБИС и от членството в МБИС.

Внася: министърът на финансите

2. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Република Мозамбик, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в град Мапуто и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Мозамбик, и за назначаване на Борис Петров Атанасов, мозамбикски и български гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице.

Внася: министърът на външните работи

3. Проект на Решение за утвърждаване Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа република Виетнам за изменение и допълнение на Споразумението за премахване на изискването за визи за притежателите на дипломатически и служебни/официални паспорти, подписано на 7 юли 2010 г. в гр. София, утвърдено с Решение № 710 на Министерския съвет от 2010 г.

Внася: министърът на външните работи

4. Проект на Решение за изменение на Решение № 936 на Министерския съвет от 2023 г. за откриване на консулство на Република България в Република Турция, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Истанбул и с консулски окръг, обхващащ територията на районите Измир, Сакария, Биледжик, Ескишехир, Коджаели и Кютахия, и за назначаване на Хасан Акгюн - турски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Турция, със седалище в гр. Истанбул и с консулски окръг, обхващащ районите Измир, Сакария, Биледжик, Ескишехир, Коджаели и Кютахия.

Внася: министърът на външните работи

5. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. Проект на Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Варна, област Варна.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за обявяване на част от имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост.

Внасят: министърът на отбраната министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на част от имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на отбраната за нуждите на Централното военно окръжие - Военно окръжие II степен - Благоевград.

Внасят: министърът на отбраната министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин – София", участък Видин - Медковец и нова гара Воднянци от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец" в землищата на село Воднянци и село Извор, община Димово, област Видин.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

11. Проект на Решение за одобряване на проект за изменение и допълнение № 1 на международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър".

Внася: министърът на отбраната

12. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България" ЕООД, за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Изграждане на ново производство на Трансформаторен борд и разширяване капацитета на съществуващото производство на компоненти за трансформатори", който ще се реализира в гр. Шумен, община Шумен и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта.

Внася: министърът на иновациите и растежа

13. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавните висши училища и на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

14. Проект на Решение за изменение на Решение № 394 на МС от 18.06.2025 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2025 - 2026 година.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България, 2026 - 2030 г.

Внася: министърът на здравеопазването

16. Проект на Решение за предложение до Народното събрание да ратифицира Споразумението в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции.

Внася: министърът на околната среда и водите

17. Проект на Решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията министърът на отбраната

18. Проект на Решение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България", приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения на Министерския съвет № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г„ № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно Списък № 33 и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма