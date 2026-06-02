Гръмотевична буря и градушка над Хасково в ранния следобед

Гръмотевична буря със силен валеж и градушка се разрази в ранния следобед над Хасково. Количество паднал дъжд в рамките на три часа е от 34,5 л. на кв. м., съобщиха дежурните от местната хидрометереологична обсерватория.

На места падналата градушка е била с размер на ледените топчета от 7-8 милиметра. Има счупени и паднали клони от дървета, както и скъсани кабели. Наводнени са възлови пътни участъци. Това наложи екипи на пожарната да помогнат на закъсали с автомобилите си шофьори.

До 16 часа към пожарната са подадени над 20 сигнала, съобщиха от регионалната противопожарна служба. Голяма част от обажданията са за наводнени приземни етажи и мазета на сгради. Няма съобщения за пострадали хора, съобщава БТА.