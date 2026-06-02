IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 101

Гръмотевична буря и градушка над Хасково в ранния следобед

Има счупени и паднали клони от дървета, както и скъсани кабели

02.06.2026 | 18:20 ч. 0
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Гръмотевична буря със силен валеж и градушка се разрази в ранния следобед над Хасково. Количество паднал дъжд в рамките на три часа е от 34,5 л. на кв. м., съобщиха  дежурните от местната хидрометереологична обсерватория.

На места падналата градушка е била с размер на ледените топчета от 7-8 милиметра. Има счупени и паднали клони от дървета, както и скъсани кабели. Наводнени са възлови пътни участъци. Това наложи екипи на пожарната да помогнат на закъсали с автомобилите си шофьори. 

До 16 часа към пожарната са подадени над 20 сигнала, съобщиха от регионалната противопожарна служба. Голяма част от обажданията са за наводнени приземни етажи и мазета на сгради. Няма съобщения за пострадали хора, съобщава БТА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Хасково наводнение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem