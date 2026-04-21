БАБХ иззе над 1,5 тона пилешко месо от бус, влизащ от Турция

Над 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП "Капитан Андреево".

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1 570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

От БАБХ припомнят, че контролът на агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.