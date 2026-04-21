BGONAIR Live

БАБХ иззе над 1,5 тона пилешко месо от бус, влизащ от Турция

Месото е било без документи

21.04.2026 | 11:48 ч. 7

Снимка: БАБХ

Над 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП "Капитан Андреево". 

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1 570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. 

От БАБХ припомнят, че контролът на агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. 

 

БАБХ пилешко месо Капитан Андреево
