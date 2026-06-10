Веласкес отряза Сампдория, иска от новите жажда за игра

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес си пожела новите футболисти бързо да се адаптират към изискванията на клуба и да демонстрират желание за развитие. Засега новите поълнения са две - Рейналдо и Давид Кусо, но се очакват и още трансфери в близките дни.

"Тези две момчета трябва преди всичко да покажат жажда за игра и да дават най-доброто от себе си, за да може отборът да израства. Нужно е да свикнат с начина ни на работа и с динамиката в състава. Надявам се още от първия им ден в Левски нещата да им се получават", заяви Веласкес.

Наставникът бе категоричен, че целите пред шампионите остават непроменени – максимално добро представяне във всеки мач и постоянен стремеж към развитие.

"Ще тренираме всеки ден по най-добрия възможен начин и ще се борим за победата във всеки двубой. Това са моите цели и тези на отбора", каза още испанецът.

Веласкес коментира и трансферната политика на клуба, като подчерта, че процесът е непрекъснат и изисква постоянна адаптация към променящите се условия на пазара.

По повод появилите се в Италия информации, че може да поеме Сампдория, треньорът заяви, че приема подобни спекулации спокойно и се чувства щастлив в настоящия си клуб.

Една от основните теми пред Левски през новия сезон ще бъде адаптацията към новото правило на БФС, според което всеки отбор в елита трябва да започва мачовете с поне един български футболист, роден след 1 януари 2003 година. Веласкес потвърди, че клубът ще спазва изискването и ще избира най-подходящия млад играч според конкретната среща. Той разкри още, че нападателят Стивън Стоянчов ще започне подготовка с първия отбор.

Левски стартира лятната си подготовка днес, а на 13 юни тимът ще замине на традиционния лагер в Правец. Там „сините“ ще изиграят контролни срещи срещу Академик Свищов, Етър Велико Търново и Ботев Враца. Последната проверка преди началото на сезона ще бъде срещу сръбския Радник Сурдулица на стадион „Георги Аспарухов“.

Няколко основни футболисти няма да се включат веднага в тренировъчния процес заради ангажименти с националните си отбори. Сред тях са Кристиан Димитров, Асен Митков, Кристиан Макун и Никола Серафимов. Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич пък продължават възстановяването си от контузии и все още не са готови за пълноценни тренировки.