Неуспешен опит за преминаване на река: Руски военни използват импровизиран понтон

Преминаването на реки винаги е било сред най-сложните военни операции, а постоянното наблюдение с дронове ги е направило още по-трудни. По време на войната си с Украйна Русия се бори да премести сили през реките, губейки значителен брой мостови средства в процеса. Един от най-забележителните примери се случи през май 2022 г., когато руската 74-та отделна гвардейска мотострелкова бригада загуби цяла батальонна тактическа група, опитвайки се да прекоси река Северски Донец. Повече от три години по-късно тези предизвикателства остават. Група руски войници наскоро се опитаха да импровизират понтон от модифицирано превозно средство, за да прекосят река Вовча. Въпреки че опитът в крайна сметка беше унищожен от украински дронове, той показва до каква степен фронтовите части разчитат на импровизирана техника за изпълнение на специализирани военни задачи, пише Forbes.

Неотдавнашно видео, публикувано от украинското подразделение „Вълкодав“ (2-ри батальон на 57-ма мотострелкова бригада), показва руско подразделение, което се опитва да използва импровизирана понтонна система, за да прекоси река Вовча. Коментаторите на видеото наричат ​​тази система превозно средство "Франкенщайн", защото изглежда е сглобено от силно модифицирани компоненти. Надписът към публикацията в Telegram се превежда като "Лудият Иван: Пътят към Вовчанск", препратка към филмовата поредица „Лудият Макс“, в която импровизираните превозни средства, сглобени от спасени части, са повтаряща се тема.

Понтонната система се състои от предна част с двигател и задно ремарке.

И двете секции изглежда са построени върху шаси на шестколесно камион, вероятно произлизащо от обикновени руски военни товарни камиони като Урал-4320 или КамАЗ-4310. Оригиналните каросерии на камионите са заменени с правоъгълни призматични конструкции с размери приблизително 7 м дължина, 2,5 м ширина и 1,5 м височина. Предната секция включва люк за водача и превозва няколко войници отгоре. Задната секция изглежда куха и има нещо, което може да е разгъваща се рампа. Заедно двете секции образуват импровизирано съчленено превозно средство, чиято комбинирана дължина изглежда достатъчна, за да преодолее тесни участъци от река Вовча.

Дронове от подразделението "Вълкодав" са забелязали превозното средство, преминаващо през град Вовчанск, североизточно от Харков. Публикуваните кадри показват как превозното средство се движи с относително висока скорост в опит да се сведе до минимум излагането му на атака с дрон. Задното ремарке се залюлява широко при завиване, често излизайки от пътното платно. В един случай ремаркето събаря електрически стълб. Ремаркето също така задейства две противопехотни мини, произвеждайки големи стълбове дим, въпреки че нито една от секциите не изглежда да е пострадала. Превозното средство в крайна сметка достига река Вовча, където войниците започват подготовка за разполагане на системата. Докато предната част навлиза във водата, подразделението „Вълкодав“ унищожава цялата понтонна система с прецизни удари с дронове.

Това неуспешно преминаване отразява предизвикателствата, с които руските сили са се сблъсквали при операциите по преминаване на реки през цялата война. В този случай препятствието беше река Вовча, приток на Северски Донец. Вовча е много по-тясна от големи реки като Оскил и Днепър, но все пак представлява значителна бариера. Повечето бронирани машини не могат безопасно да преминат реката, което изисква мост или ферибот за придвижване на персонал и оборудване. Установяването на тези прелези обаче се оказа трудно, като ефективно забави операциите в множество точки по фронта.

Речните прелези са по своята същност предизвикателство. Подходящите места за преминаване обикновено са свързани със съществуващи пътища, създавайки предвидими маршрути за подход и естествени препятствия. Тези маршрути се наблюдават рутинно от украински дронове, търсещи признаци на мостова активност, което прави подхода към реката опасен. Самото преминаване е още по-опасно. Мостовите превозни средства и техните екипажи трябва да работят на открито, докато разполагат системата за преминаване, което ги прави уязвими за артилерия, дронове и други прецизни огъни. Периодът преди мостът или фериботът да заработят често е най-добрата възможност за нарушаване на преминаването. Веднъж поставена, дори повредена система за преминаване може да остане използваема достатъчно дълго, за да могат превозните средства да продължат да се движат през реката.

Друг забележителен аспект е използването на импровизирана мостова система "Франкенщайн", а не на стандартно руско инженерно средство. Река Вовча е напълно в рамките на възможностите на съществуващото руско мостово оборудване. Руските инженерни подразделения използват бронирани мостове за превозни средства, като MTU-72, както и понтонни мостови системи от серията PMP, способни да поддържат бронирани машини през реки, значително по-широки от Вовча. Използването на импровизирана система предполага, че местните сили може да не са разполагали със специално оборудване за мостове.

Този недостиг вероятно произтича от факта, че Русия е загубила значителен брой мостови активи по време на войната, особено по време на неуспешни опити за преминаване на реки. В същото време руската отбранителна промишленост е дала приоритет на производството на високотърсени системи като артилерия, бронирани машини, дронове и боеприпаси. Оборудването за мостове представлява много по-малка и по-специализирана категория военна техника, така че темповете на подмяна може да не са били в крак със загубите. Изправени пред тези ограничения, фронтовите части може да са били принудени да разработят свои собствени решения за преминаване, използвайки налични превозни средства и материали.

Този инцидент подчертава по-широка тенденция в руската армия.

През последната година руските части все повече модифицират съществуващото оборудване, за да се справят с предизвикателствата на бойното поле, вместо да чакат специално създадени системи. Най-видимите примери са модификациите срещу дронове, включително клетки, мрежи и импровизирана броня, монтирана на превозни средства. Руските войници също така са модифицирали дронове и наземни роботи, за да разширят полезността им и да им позволят да изпълняват допълнителни роли. Вместо да въвеждат изцяло нови системи, руските части адаптират наличното оборудване, за да отговорят на непосредствените оперативни нужди.

Тази тенденция вероятно отразява липсата на доверие сред руските войници, че военните могат да осигурят необходимото им оборудване и възможности своевременно. По време на войната руските части често са се сблъсквали с недостиг на оборудване и предизвикателства при разполагането на платформи, оптимизирани за нововъзникващи заплахи на бойното поле. Изискванията на бойното поле се развиват по-бързо, отколкото оборудването може да бъде произведено, модифицирано и доставено на фронтовите части чрез традиционните процеси на придобиване. В резултат на това войниците модифицират съществуващите системи, за да се справят с непосредствените тактически проблеми, вместо да чакат специално разработени решения.

С продължаването на войната както Русия, така и Украйна ще се сблъскат с нарастващи ограничения на ресурсите, принуждавайки фронтовите части да разработват допълнително локални решения за проблемите на бойното поле. Импровизираният понтон, използван от руските сили във Вовчанск, е един пример за тази тенденция. Вместо да чакат специално инженерно оборудване, войниците модифицираха наличните превозни средства, за да създадат собствена система за преминаване на реки. Въпреки че усилието се провали, то показва как адаптацията на бойното поле все повече запълва празнината между оперативните изисквания и способността на военните да използват нови възможности.