Река Ефрат някога се е вливала в Средиземно море, а не в Персийския залив

Река Ефрат в далечното геоложко минало е имала съвсем различен ход и се е вливала в Средиземно море вместо в Персийския залив, пише сайтът Wissenschaft.de, позовавайки се на международно изследване, публикувано в изданието Nature Geoscience.

Данните показват, че предшествениците на съвременната речна система са преминавали към Източното Средиземноморие преди около 5,5 милиона години, в периода на т.нар. Месинска соленостна криза - геоложко събитие, случило се преди около 5,96 - 5,33 милиона години, в края на миоцена, когато нивото на морето е било значително по-ниско от днешното.

След това тектонични процеси в района на Анадола и Арабската плоча са променили релефа и водните течения. В резултат на тези геоложки промени речната система постепенно се е пренасочила на югоизток и е придобила съвременното си направление към Персийския залив.

Изследователите са използвали сеизмични данни, сондажи и модели на седиментни отлагания, за да реконструират древните речни маршрути. Анализите на учените показват, че речните отлагания са достигали дълбоко в източната част на Средиземно море, което подкрепя тезата за различното първоначално течение на Ефрат.

Според изследователите резултатите дават нова представа за развитието на една от най-важните речни системи в Западна Азия и за геоложките процеси, които са оформили региона на Месопотамия, който е смятан за една от люлките на ранните цивилизации. Откритието може да допринесе и за по-добро разбиране на взаимодействието между климатичните промени, тектоничната активност и речната динамика в региона, се казва в публикацията.

(БТА)