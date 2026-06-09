IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 2

Река Ефрат някога се е вливала в Средиземно море, а не в Персийския залив

Тектонични процеси са променили релефа и водните течения

09.06.2026 | 00:45 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Река Ефрат в далечното геоложко минало е имала съвсем различен ход и се е вливала в Средиземно море вместо в Персийския залив, пише сайтът Wissenschaft.de, позовавайки се на международно изследване, публикувано в изданието Nature Geoscience.

Данните показват,  че предшествениците на съвременната речна система са преминавали към Източното Средиземноморие преди около 5,5 милиона години, в периода на т.нар. Месинска соленостна криза - геоложко събитие, случило се преди около 5,96 - 5,33 милиона години, в края на миоцена, когато нивото на морето е било значително по-ниско от днешното.

След това тектонични процеси в района на Анадола и Арабската плоча са променили релефа и водните течения. В резултат на тези геоложки промени речната система постепенно се е пренасочила на югоизток и е придобила съвременното си направление към Персийския залив.

Изследователите са използвали сеизмични данни, сондажи и модели на седиментни отлагания, за да реконструират древните речни маршрути. Анализите на учените показват, че речните отлагания са достигали дълбоко в източната част на Средиземно море, което подкрепя тезата за различното първоначално течение на Ефрат.

Според изследователите резултатите дават нова представа за развитието на една от най-важните речни системи в Западна Азия и за геоложките процеси, които са оформили региона на Месопотамия, който е смятан за една от люлките на ранните цивилизации. Откритието може да допринесе и за по-добро разбиране на взаимодействието между климатичните промени, тектоничната активност и речната динамика в региона, се казва в публикацията.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

река Ефрат Персийският залив Средиземно море
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem