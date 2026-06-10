Чужденците вън: Белфаст пламна, след като суданец пробва да заколи с нож ирландец ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 10 / 10

Протестиращи срещу миграцията подпалиха сгради и превозни средства в столицата на Северна Ирландия, ден след като нападение с нож, извършено от суданец, беше заснето на ужасяващо видео.

Стотици протестиращи, много от които маскирани, се събраха на няколко места в Белфаст във вторник вечерта. Те носеха бутилки, тухли и зидария, блъскаха и ритаха по врати и чупеха прозорци, крещейки "чужденците вън".

BREAKING: Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze. It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Автобус и няколко коли бяха подпалени, както и сграда в края на центъра, чиито жителит трябваше да бъдат евакуирани.

Британският премиер Киър Стармър определи първоначалното нападение с нож, което се случи в Северен Белфаст късно в понеделник вечерта, като "отвратително". То идва и в момент на засилено напрежение в Обединеното кралство след убийството на студент, който беше окован с белезници от полицията, докато умираше от прободни рани, след като убиецът му измами властите, кат заяви, че жертвата е извършила расистко нападение.

🇬🇧 Protesters in Belfast have now broken into HMOs housing asylum seekers and set them on fire. This after a Sudanese migrant allegedly tried to behead a local man, followed by buses and vehicles already torched. Native communities have hit a breaking point. When the state… https://t.co/cAfqOF6DnV pic.twitter.com/r57i5tAvZB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 9, 2026

Травмирани семейства и граждани

Пол Дохърти, независим общински съветник от Западен Белфаст, изрази подкрепа за семейство, което е било принудено да напусне дома си от тълпата, която е подпалила имота във вторник вечерта.

Дохърти каза, че семейството включва четири деца, които са били "травмирани". Той каза, че местна благотворителна организация е помогнала да се намерят на безопасно място, докато други хора са предложили "помощ с дрехи, с одеяла, с постоянна подкрепа".

Belfast riots : Immigrant family rescued by Police after rioters set their house and car on fire while the family was still inside. This is an attempted murder. Those poor kids will live that trauma. pic.twitter.com/65sT40l9r2 — DOZA🧐 (@lil_doza) June 10, 2026

Дохърти заяви, че "домове са били атакувани, бизнеси са били обект на нападения, препитанието на хората е било загубено, а много невинни семейства са били тероризирани заради цвета на кожата им или заради мястото, откъдето идват".

Той призова политическите представители проактивно да помогнат за предотвратяване на по-нататъшни безредици.

"Сцените на това младо семейство, бягащо от дома си, бяха наистина доста шокиращи", сподели журналистката от BBC Кели Боунър.

На улица "Лендрик" в източната част на града, една от къщите е напълно изгоряла и сега е само черупка. BBC разговаря с жената, която е живяла там, до снощи. Тя е от Белфаст и разказва как е била запалена кола, която след това е подпалила и дома ѝ.

В съседната къща е живяло и украинско семейство. Те са избягали в Северна Ирландия от украинската война преди около две години и половина. Пред BBC те споделят, че са изпитали огромен страх, виждайки маскирани мъже да вървят по улицата им, знаейки, че входната им врата гори. Семейството е трябвало да избягат през задната част на къщата с домашното си куче.

The sleeping GIANT has awoken in Ireland! https://t.co/FvyON5zPcl pic.twitter.com/hawjbFxIRd — Alex Jones (@RealAlexJones) June 10, 2026

"Къщата на съседката ми беше подпалена. Така че и нашата входна врата", разказва 19-годишната Юрия от украинското семейство. "Бях с кучето си в къщата, така че трябваше да избягам през задната врата. Кучето на съседката ми беше заклещено в нейната къща. Опитвахме се да нахлуем в дома й, за да го вземем. Имах късмет, че приятелите ми живеят наблизо, така че ми позволиха да пренощувам при тях."

Джейми Кори живее на улица "Лендрик" в източен Белфаст от 13 години. Снощи къщата му пламна, след като отвън беше запалена кола. В интервю за BBC News пред дома му тази сутрин той казва, че е "съсипан". По думите му, щом колата пламнала, той "веднага разбрал, защото била паркирана толкова близо до тротоара до имота".

"Казах им, преди да запалят колата, казах "това е моят имот", разказва той.

🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

Той казва, че колата е принадлежала на "чуждестранни граждани", които живеят в съседство.

"Виждате ли, да стоите там и да гледате как къщата ви гори... това е чувство, което никога няма да преодолея", споделя той. Макар че е ядосан и от нападението в северната част на Белфаст, той пита: "Какво решава това? Какво всъщност прави това? Изгаряне на коли, разрушаване на собствената ви общност и сега един от техните току-що е загубил дома си. Знам, че на тази малка улица има всякакви националности, чужденци, разбирам това, но... пазя се настрана."

Той казва, че когато пожарникарите пристигнали снощи, къщата му "вече била обхваната от пламъци".

"Всичко в тази къща е разрушено, от горе до долу. В нея има неща, които са сантиментални, не могат да бъдат заменени", споделя той.

Попитан какво би казал на отговорните хора, той отговаря:

"Какво можете да им кажете? Опитайте се да говорите с тях, те така или иначе ще го направят. Разбирам гнева на хората, но... ако се опитват да направят изявление, всъщност разрушават собствената си общност. Кой иска да върви по улицата и да види това? Просто трябва да опитам да възстановя дома си и да продължа напред."

Кори има деца, но за щастие те не са били в къщата снощи.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast. The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

Анселме Шима живее в източен Белфаст от 13 години и на една и съща улица от почти 10 години. В интервю за BBC News той споделя, че изпитва чувство на "опустошение". По думите му намушкването в северната част на Белфаст е било "много ужасяващо", добавяйки, че "никой няма да подкрепи това, никой няма да го толерира".

"Ние твърдо осъждаме това и призоваваме за справедливост. Но това насилие е опустошително, ужасяващо."

🇬🇧 Belfast, Reino Unido | 🔴 Los patriotas irlandeses destruyen casas donde son alojados inmigrantes irregulares. Los disturbios siguen. pic.twitter.com/u3z97aR9YF — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) June 9, 2026

Шима, който има три деца на възраст между две и девет години, казва, че дим е започнал да влиза в къщата му от автобус Glider, който е бил запален наблизо.

"Бях съкрушен, ужасен. Не знаех какво мога да направя, за да защитя децата си."

Той казва, че е излязъл на улицата тази сутрин, за да провери дали пътищата са отворени и дали е безопасно да заведе децата си на училище. Мъжът споделя, че е "много трудно" да обясни на децата си защо това се случва. Те дори са го питали дали е заради цвета на кожата им. Според Шима ситуацията се е влошила, откакто живее в източен Белфаст, и че просто иска "мир за децата си".

BELFAST migrant owned phone repair shops were targeted during the disorder that engulfed Belfast last night. pic.twitter.com/oJZZQ4qHHf — The Flare (@TheFlareNews) June 10, 2026

"Аз самият, тази вечер, ако имах възможност, щях да настаня семейството си на по-безопасно място, щях да ги взема, но разчитам на Жилищната агенция да направи това, защото самият аз нямам средства да заведа семейството си на по-безопасно място. Това, което искам... можем ли, моля, да живеем в мир заедно и да спрем насилието?"

По-голямата част от населението на Северна Ирландия е етнически бяло

🚨 WATCH: A house is set on fire in Belfast after a Sudanese migrant was charged over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/6GeZ5qMQoo — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

В сравнение с повечето региони на Обединеното кралство, Северна Ирландия има относително малък брой етнически малцинства и мигранти.

Преброяването от 2021 г. установи, че малко под 97% от населението е етнически бяло, в сравнение с над 98% през 2011 г.

Белфаст е най-разнообразният на етноси район, но все пак е над 90% бял.

Имаше много малка миграция към Северна Ирландия преди разширяването на ЕС през 2004 г., когато пристигнаха значителен брой хора от Полша и Литва. Нетната миграция достигна своя връх през 2007 г. с малко под 10 000.

След промените в политиката на правителството на Обединеното кралство след Брекзит, миграцията от ЕС към Северна Ирландия почти спря и вместо това се наблюдава увеличена миграция от африкански и азиатски страни, особено Индия.