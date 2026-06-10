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Родилка почина в частна болница в Сливен, има ли лекарска грешка?

38-годишната жена починала, след като родила момченце

10.06.2026 | 16:53 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

38-годишната жена загуби живота си след раждането на четвъртото си дете. Роднините се съмняват за лекарска грешка и обвиняват медиците за кончината ѝ.

Според собственика на лечебното заведение причината е, че са възникнали внезапни усложнения, съобщава bTV.

Жената родила момченце във вторник, а часове по-късно състоянието ѝ се влошило. По молба на близките към частната болница е изпратен медицински хеликоптер, но през това време майката почива.

Близките вече са пуснали сигнал към прокуратурата. От болницата казаха, че изчакват аутопсията.

"Тя ми каза - много съм зле, преливат ми кръв, не мога да дишам. Аз, като го питах доктора, той дори не ми каза, че е починала, до последно на мен ми казваше, че е добре", каза съпругът на жената Станко Иванов.

"След второто секцио жената не трябва да забременява, а при тях е четвърто. Изрично съм предупредил лекарят да не прави така, но той се е съгласил и ще бъде наказан", каза Ибрям Алиев, собственик на частната болница.

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