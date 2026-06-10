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Убийствена цена: 18 евро за салата от домати и краставици в Созопол

В старата валута това "удоволствие" струва точно 35,10 лева

10.06.2026 | 13:45 ч. 97
Снимка: Pixabay/congerdesign

Снимка: Pixabay/congerdesign

Още един ценови шок - чиния с домати и краставици на морето струва 18 евро. 

Българи се оплакаха, че в курортния град Созопол са платили 18 евро за чиния с белени домати, краставици за декорация, малка плочка козе сирене и дресинг.

В старата валута това  "удоволствие" струва точно 35,10 лева.

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Потърпевшите го определят като пълен абсурд.

"Заведението не беше популярно, най-обикновено, салатата беше нищожна. Цените по морето са убийствени", коментират туристите, цитирани от Агенция "Фокус" 

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Тагове:

цени домати краставици Созопол салата
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