Убийствена цена: 18 евро за салата от домати и краставици в Созопол

Още един ценови шок - чиния с домати и краставици на морето струва 18 евро.

Българи се оплакаха, че в курортния град Созопол са платили 18 евро за чиния с белени домати, краставици за декорация, малка плочка козе сирене и дресинг.

В старата валута това "удоволствие" струва точно 35,10 лева.

Потърпевшите го определят като пълен абсурд.

"Заведението не беше популярно, най-обикновено, салатата беше нищожна. Цените по морето са убийствени", коментират туристите, цитирани от Агенция "Фокус"