IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 104

Абсурд в Хасково: Мъж, с дете в ръце, изрита електробус и си счупи крака

Нелепата и доста опасна ситуация се е разиграла на бул. "България" в града

10.06.2026 | 17:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Общинските камери за видеонаблюдение в Хасково са занели опасна ситуация на бул. "България" в града. Мъж, носещ малко дете на ръце, рита преминаващ електробус и се стоварва на земята, предаде БГНЕС. 

От кадрите става ясно, че екшънът се случва край пешеходна пътека. Човекът замахва към превозното средство буквално секунда след като то вече е минало през "зебрата'. Случайни минувачи веднага се притичват да му помогнат да се изправи. 

За голям късмет малкото дете се е оттървало без никакви наранявания при падането, но самият мъж е със счупен крак.

На самия запис не си личи пострадалият да е бил стъпил на пътеката в момента, в който електрическият автобус е наближавал. От общинската администрация и „Пътна полиция” обявиха, че тепърва ще нищят видеото в детайли, за да се изясни ситуацията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Хасково МВР
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem