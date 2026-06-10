Абсурд в Хасково: Мъж, с дете в ръце, изрита електробус и си счупи крака

Общинските камери за видеонаблюдение в Хасково са занели опасна ситуация на бул. "България" в града. Мъж, носещ малко дете на ръце, рита преминаващ електробус и се стоварва на земята, предаде БГНЕС.

От кадрите става ясно, че екшънът се случва край пешеходна пътека. Човекът замахва към превозното средство буквално секунда след като то вече е минало през "зебрата'. Случайни минувачи веднага се притичват да му помогнат да се изправи.

За голям късмет малкото дете се е оттървало без никакви наранявания при падането, но самият мъж е със счупен крак.

На самия запис не си личи пострадалият да е бил стъпил на пътеката в момента, в който електрическият автобус е наближавал. От общинската администрация и „Пътна полиция” обявиха, че тепърва ще нищят видеото в детайли, за да се изясни ситуацията.