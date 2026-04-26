Открито е ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица". Това съобщи bTV , позовавайки се на свои източници.

Става въпрос за гилза, намерена в района на бившата хижа, след топенето на снега. От разследването не потвърдиха, но и не отрекоха.

Повече от два месеца и половина след откритите тела пред хижа Петрохан, районът остава отцепен, показва проверка на телевизията. На паметника, монтиран на осми април от близки на загиналите, има свежи цветя. А междувременно пътят към хижата остава блокиран.

Източник на телевизията свидетелства, че има нови, поредни огледи на мястото, но вече след стопяването на снега. Преди дни в социална мрежа също се появяват коментари, че в района на хижата има раздвижване.

"Полицаят каза, че са възобновили разследването и в момента тече оглед. По пътя срещнахме и бус с надпис "Криминалистична лаборатория".

Източникът на телевизцията твърди, че има намерена около хижата гилза. Питаме прокуратурата дали и кога е открита, с какво конкретно оръжие или лице по случая е свързана, проведени ли са нови или повторни разпити на свидетели след откриването ѝ. Все още няма отговор на запитването им. Няма информация и за ключовия свидетел - Деян Илиев, напуснал веднага след случая село Гинци. Предположението на местните: върнал се е в Мексико, където преди това е живял.

Къщата изглежда напълно безлюдна. Единственото, което можем да видим от тук е табелата „Мексико“, която сякаш доказва връзката на Деян с тази страна, и камерата на втория етаж.

Водещата версия на разследването по случая остава самоубийства на Петрохан, убийство и самоубийство на Околчица.