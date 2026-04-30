ДБ внесоха законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

Парламентарната група на "Демократична България" внесе шест законопроекта и един проект за решение за създаване на временна парламентарна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото, придобила обществена известност по случая "Осемте джуджета", и на групата около Мартин Божанов-Нотариуса.

Сред първите законопроекти са промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които да отпадне охраната на Пеевски и Борисов,

Предвидено е НСО да не охранява народни представители в мирно време. Във време на война или при военно положение се осигурява специален режим на охрана на конкретни лица по решение на комисия, оглавявана от началника на НСО, в която влизат представители на Държавната агенция "Национална сигурност" и главният секретар на МВР. Връща се транспортното осигуряване от НСО на дейността на администрацията на президента, което бе отменено миналата година.

По-рано днес, преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание (НС), лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев коментира, че въпросът със свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски не е неглижиран, но той не е такъв, който се решава пред камерите и студията. Радев допълни, че трябва да има стриктно спазване на закона и ясно прочитане на фактите.

Друг законопроект, внесен от ДБ, е за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт с нови критерии за избор на Висшия съдебен съвет (ВСС). Законопроектът цели гаранции за независимост от политическо влияние при работата на ВСС и на Инспектората към него, пишат от ДБ. Предвидено е ограничаване на правомощията на прокуратурата извън наказателния процес в съответствие с приетите промени в Конституцията през 2023 г. Надзорът за законност на прокуратурата се ограничава само до предприемане на действия за оспорване пред съд на законосъобразността на актовете, изрично посочени в закон, което се вписва в логиката на демократичното управление под върховенството на правото, пише още в прессъобщението. Ролята на прокуратурата при участието ѝ в граждански или административни дела е ограничена до защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила.

ДБ са внесли в НС и промени в Закона за ДДС, които предвиждат увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 100 хил. лв. на 166 хил. лв.

Парламентарната група предлага също изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С него се преминава от разрешителен към регистрационен режим на дейностите по оползотворяване на отпадъците, а част от контролните функции преминават от екоминистерството към Националната агенция за приходите и митниците. Въвежда се ново изискване за учредяването на организациите по оползотворяване – поне 51% от капитала им да бъде притежаван от фирмите, които пускат на пазара продукти, които след това стават отпадъци, подлежащи на разделно събиране и третиране. Предвидено е и премахване на продуктовата такса за моторните превозни средства.

Парламентарната група (ПГ) предлага и промени в Закона за здравното осигуряване, с които да бъде въведено задължително уведомяване по електронен път на осигурените лица за извършените спрямо тях медицински дейности.

ДБ внасят и законопроект на промени в Закона за обществените поръчки, с който да бъде въведена повече прозрачност и контрол при разходването на публични средства в здравеопазването.

ПГ предлага и проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета“ и на групата около Мартин Божанов-Нотариуса. И по двата случая – “Осемте джуджета” и “Нотариуса”, е поставен въпросът дали части от съдебната и правоохранителната система са били използвани, пренебрегвани, или обезсилвани по начин, който е позволил съществуването на неформални центрове на власт, пише в съобщението.