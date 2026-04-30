Как изглежда хижа "Петрохан" три месеца след зловещия инцидент?

Мистериозна кола със счупени стъкла е паркирана край хижа Петрохан, съобщава Нова тв.

След близо три месеца на разследване, вчера пътят към хижата беше отворен. Опожарената сграда продължава да е под охрана, тъй като е ключова част от случая.

Разследването продължава вече повече от два месеца, като до момента няма окончателни отговори за мотивите, довели до тази трагедия.

От главния път на прохода Петрохан до хижата се стига за 10-15 минути по път в не много добро състояние. По самата сграда все още личат белези от силния пожар. В двора има и автомобил със счупени стъкла, като не е ясно по каква причина е в това състояние.

Камерите, които преди са били поставени по дърветата, вече ги няма, но табелите за видеонаблюдение все още стоят. На дърво до входа има табела, че влизането на външни лица е забранено и че районът се наблюдава с камери. Подобни табели има и по пътя надолу, а дворът е ограден с електропастир.

Случаят "Петрохан" - "Околчица"

Припомняме, че на 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика голям обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и първоначалната липса на категорични отговори за причините за смъртта.

До този момент пътят към хижата и участъка около нея бяха затворени, тъй като разследващите изчакваха да се стопи снега, а метеорологичните условия да се по-добри, за да се направи нов оглед на мястото.

Именно след разтапянето на снега се появи и ново доказателство по случая - четвърта гилза.

Според служебния вътрешен министър Емил Дечев, това е било важно откритие, тъй като се е твърдяло, че е имало четири изстрела, а до този момент са били намерени само три гилзи.

И според Дечев, и според главния секретар на МВР Георги Кандев, версията за четири самоубийства и две убийства се потвърждава.