Демерджиев с ултиматум: Сарафов да подава оставка днес

Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев даде ултиматум на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да си подаде оставката още днес.

“Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт”, написа във Фейсбук Демерджиев.

Бъдещият депутат от ПБ е на мнение, че в момента се руши доверието в прокуратурата и се накърняват устоите на държавата.

"Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!", пише още кандидат-депутатът.

“Що се касае до Сарафов – днес е последният шанс за оставка“, завършва поста си Демерджиев.