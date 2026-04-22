Демерджиев с ултиматум: Сарафов да подава оставка днес

Времето за шикалкавене изтече, каза бившият министър

22.04.2026 | 09:48 ч. 47
БГНЕС

Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев даде ултиматум на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да си подаде оставката още днес.

“Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт”, написа във Фейсбук Демерджиев.

Бъдещият депутат от ПБ е на мнение, че в момента се руши доверието в прокуратурата и се накърняват устоите на държавата.

"Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!", пише още кандидат-депутатът.

Свързани статии

“Що се касае до Сарафов – днес е последният шанс за оставка“, завършва поста си Демерджиев.

Иван Демерджиев ВСС прокуратура главен прокурор Борислав Сарафов оставка
