Иван Костов, убил Магдалена, поиска по-лека мярка, съдът го остави зад решетките

В Хасковския окръжен съд с разпоредително заседание започна процесът срещу 18-годишен Иван Костов, обвинен в убийството на приятелката си, която е била и негова съученичка, по особено жесток и мъчителен за жертвата начин.

Иван Костов (18 г.) се изправи на подсъдимата скамейка за случая от 26 април миналата година, когато причинява смъртта на Магдалена Русева (18 г.)

Младежът поиска днес от Окръжен съд – Хасково да му бъде изменена мярката от "задържане под стража" в домашен арест.

На това обаче се възпротивиха от прокуратурата и ответната страна.

В крайна сметка в разпоредително заседание съдът не уважи искането за налагането на по-лека мярка, защото няма промяна в обстоятелствата и насрочи делото за 3 юни, когато то ще продължи по общия ред. Тогава ще започне разпита на част от 42-та свидетели. Разпитите ще продължат и през юли.

Близките на Маги поискаха общо 1.8 милиона евро кръвнина от 18-годишния обвиняем. Майката Лидия Трендафилова, бабата Минка и дядото Младен Трендафилови бяха конституирани като частни обвинители и граждански ищци. Лидия Трендафилова влезе в съдебната палата с портрета на дъщеря си. Пред съда те се обявиха през сълзи за най-тежкото възможно наказание за Иван.

От прокуратурата уточниха, че предвид на това, че престъплението е извършено докато той е бил непълнолетен го грози затвор от 5 до 12 г.

Двамата младежи били съученици в една от гимназиите в областния град. Те са били близки приятели. Вечерта преди убийството Магдалена, Иван, който тогава е бил непълнолетен, и друго момче, част от приятелското им обкръжение, били заедно в къщата на дядото на извършителя на ул. "Тимок". Едното от момчетата си е тръгнало по-рано и жертвата и предполагаемият извършител останали сами.

Трупът на момичето, което бе обявено за издирване същата вечер, бе открит на 30 април в необитаем имот на близката ул. "Амур" в Хасково. Убийството обаче е станало именно в къщата на дядото на Костов. Магдалена е била удушена с примка - ластик от долнище на анцуг. За да заличи следите си, авторът на престъплението изхвърлил дрехите на жертвата в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, според държавното обвинение.