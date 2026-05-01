8 грешки, които почти всеки стопанин на котка допуска

Както и всеки друг стопанин, вероятно и вие безкрайно много обичате вашата котка, но това не означава, че знаете всичко за правилното отглеждане на този мъркащ домашен любимец. Вижте някои често срещани грешки, които може би допускате:

Храните я със суха храна през целия ден

Оставянето на пълна купа с гранули е удобно, но този навик може да доведе до затлъстяване, диабет и... скука. Котките по природа са месоядни животни, но неограничените калории нарушават естествените им сигнали за глад. За да предотвратите това, измервайте порциите въз основа на теглото и нивото на активност на вашата котка.

Предлагайте 2-3 планирани хранения дневно или използвайте автоматична хранилка. Мократа храна е за предпочитане, защото осигурява хидратация и протеини.

Поставяте купичките за вода и храна една до друга

В дивата природа котките избягват да пият вода близо до плячка (техния източник на храна) поради риск от бактерии. Много котки инстинктивно отхвърлят вода до купичката си за храна – не защото са претенциозни, а защото еволюцията им казва, че е опасно.

Ако искате да насърчите вашата котка да пие повече вода, разделете купичките за вода и храна на поне няколко метра разстояние. Поставете водата на тихо място с малко движение. Помислете за керамичен или неръждаем фонтан за вода – движещата се вода насърчава пиенето.

Използвате само една тоалетна (или лошо почистване)

Правилото е просто: една тоалетна на котка плюс една допълнителна. По принцип, една котешка тоалетна може да е напълно достатъчна, но много котки развиват отвращение към тоалетните за котки поради рядкото им почистване. Те са изключително чисти животни – мръсната тоалетна ги стресира. За да се грижите добре за вашата котка, почиствайте ежедневно, а основно всяка седмица.

Дори за една котка е добре да имате две тоалетни. Избягвайте покрити тоалетни (те улавят миризми) и ароматизирани тоалетни (котките мразят силни аромати).

