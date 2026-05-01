Разследват мрежа за проституция в TikTok, набират и непълнолетни

Зад на пръв поглед обикновени обяви в TikTok се крие система за набиране, свързана с проституция, която в някои случаи е насочена към непълнолетни. Разследване разкрива над 350 достъпни оферти, обещания за лесни пари и механизми на контрол, разпространени в цяла Франция.

"Търси се продавачка - две рози". Подобни обяви се множат онлайн, но зад тях не стои нищо романтично. Те се използват за набиране на млади жени за проституция, включително непълнолетни. Анализът на над 350 обяви показва колко лесно достъпни са те. Така TikTok, социална мрежа, популярна сред тийнейджърите, се превръща в поле за действие на сводници, пише "Франс инфо".

Обявите почти винаги изглеждат по сходен начин - фон от рап музика, бързо заснет апартамент, представян като място за срещи. Авторите ясно показват целта си чрез откровени изображения или символи като презервативи. Използваният език също е директен - говори се за платени срещи, а публикуващите се представят като сводници. Във всички видеа се повтарят едни и същи обещания: осигурени жилище и храна, поемане на транспортни разходи и гарантирана сигурност.

Навсякъде присъства обещанието за лесни пари - показват се пачки с банкноти и се обявява разпределение на печалбата: 50% за момичето и 50% за сводника. Някои предлагат 60%, а други дори 70%. Не може да се установи дали тези суми действително се изплащат, но обявите рекламират доходи от около 1000 евро на ден или 4000-5000 евро седмично.

Един от публикуващите показва видео, представено като празнуване на печалба от 1500 евро за една вечер. При тест с фалшив профил в TikTok, създаден с помощта на изкуствен интелект, осем души установяват контакт в кратък срок. Един от тях предлага разговор по телефона и обяснява: "клиентът ще ти каже какви желания има". На въпрос за броя клиенти отговаря, че зависи от предпочитанията, като печалбата се дели наполовина.

В много от публикуваните снимки момичетата изглеждат много млади. При профил с посочена възраст 16 години, за 7 от 8-те контактни лица това не представлява проблем. Един от тях казва: "Добре е, че не лъжеш за възрастта си… но не трябва да казваш на клиента, че си непълнолетна".

Рекрутърите поставят момичетата в конкуренция, като обещават награди за тези, които изкарват повече - луксозни чанти, пазаруване, шампанско, ресторанти, посещения в Париж или разходки с джет. Реалността обаче често е различна.

Момиче на 16 години разказва, че е откликнало на обява за работа като сервитьорка с обещания за подаръци. Истината разбрало твърде късно.

"Искат ти документите и ги задържат. След като влезеш, не можеш да излезеш. Търсят те, заплашват те. Бях силно зависима от наркотици. Дават ти, докато те унищожат и спреш да мислиш за клиентите", казва тя.

Употребата на наркотици често е свързана с този тип експлоатация, като средство за издържане на тежките условия. В много обяви се споменават алкохол, райски газ или канабис.

Обявите са разпространени в цяла Франция - както в градове, така и в по-малки населени места. За да избегнат полицията, участниците често сменят местоположението си или се придвижват из страната, наемайки жилища чрез краткосрочни платформи.

По оценки на организации около 40 000 души са жертви на сексуална експлоатация във Франция, като почти половината са непълнолетни.

TikTok заявява, че се бори срещу подобно съдържание. За подобни престъпления се предвиждат до 7 години затвор, а при случаи с деца под 15 години - до 20 години лишаване от свобода.