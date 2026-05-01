BGONAIR Live Новини Днес | 68

Йотова: На 5 май започват консултациите за ново правителство

Президентът отправи силно послание по повод годишнината от Априлското въстание

01.05.2026 | 19:13 ч. Обновена: 01.05.2026 | 19:13 ч. 14
БГНЕС

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще започне консултации с парламентарните групи на 5 май, вторник.

Те ще бъдат проведени с всяка една партия поотделно, както сме правили винаги досега, за да дам възможност на всеки да изкаже своето мнение как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, дали ще имаме нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване, каза Илияна Йотова пред журналисти в Панагюрище. 

"Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", добави президентът.

Йотова е в Панагюрище по случай честванията на 150 години от избухването на Априлското въстание. 

Президентът отправи силно послание за единство и национална памет по повод годишнината от въстанието. Тя подчерта, че отбелязването на 150 години от събитията през 2026 г. е не само акт на почит, но и напомняне за отговорността на съвременното общество.

"Пазим паметта на априлци, прекланяме се пред тях, а заветът, който ни оставиха, е да обичаме родината си и да знаем, че каквото и да се случва, народът ни ще пребъде, когато сме единни", заяви Йотова.

Президентът изрази позиция и по въпроса дали 20 април трябва да стане официален празник. По думите ѝ истинското значение на датата не се определя от формалния ѝ статут.

кабинет консултации президент политика
