От ПБ вече са готови с кабинета, захванали са се с приемането на редовен бюджет

Новите формации в Народното събрание вече проведоха първата си работна среща преди старта на 52-рия парламент. Така, в очакването на 107-ото правителство на България, те разпределиха местата на народните представители.

След избора на председател на Народното събрание и сформирането на Министерски съвет, първите неща, които избирателите на "Прогресивна България" очакват, са възстановяване на справедливостта и икономически мерки за овладяване на инфлацията. Това заяви Петър Витанов, избран за депутат от ПБ, пред журналисти.

"Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми. Било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост, като аз и вчера казах - не става дума за реваншизъм. Не става дума за възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде. Веднъж, възстановяване на справедливост, и, второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни", подчерта Витанов.

Според новоизбрания депутат изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май

Той обаче уточни, че вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. Прави се анализ на финансовото състояние на държавата, добави Петър Витанов.

Той твърди, че няма информация кой ще бъде предложен за председател на Народното събрание.

Петър Витанов, който е бивш евродепутат от БСП, каза още, че му е мъчно за провала на БСП на предсрочните парламентарни избори. "Вижте, аз десен няма да ставам, аз съм ляв, тежи ми, че една група хора продадоха партията за жълти стотинки, а друг дойде и плати сметката - Крум Зарков", посочи още той.

И за ГЕРБ бюджетът е важен

Друг избран за народен представител, само че от ГЕРБ-СДС, Делян Добрев - заяви пред медиите, че една от най-важните теми за депутатите ще бъде приемането на бюджет.

По думите му това няма да бъде лека задача.

Заместник-председателят на Демократи за силна България (ДСБ) и бъдещ депутат от ПП-ДБ, Йордан Иванов пък изказа посланието на формацията, която ще бъде отстоявано и в новото Народно събрание - "Силна България в силна Европа".