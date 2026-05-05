Разследваният Юлиян Янков - Картофа се оказа любим партньор и на МВР

Фирмата за пътна помощ "Юнит Асист" на разследвания Юлиян Янков-Картофа се оказа сред любимите партньори и на МВР.

Разследване на "Антикорупционния фонд" е показало, че Областната дирекция на МВР (ОДМВР)-София е платила близо 30 000 евро на фирмата за извозване на коли, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства, без да има изрично сключен договор с нея, съобщи "Лекс".

Любопитно е, че ОДМВР предпочита да работи тъкмо с фирмата, чийто собственик пък беше посочен от настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев като човекът, който е опитал да му оказва натиск с анонимни заплахи, че хора ще свидетелстват срещу него.

От АКФ съобщиха днес, че ОДМВР е изплатила въпросните 30 000 евро на фирмата на Юлиян Янков от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. От дирекцията са потвърдили за извършените плащания, като в същото време посочили, че не са сключвали договори с фирми за репатриране на автомобили и тежкотоварни автомобили.

От там обяснили, че фирмата на Картофа била ангажирана "на случаен принцип" по преценка на разследващия орган, който "извършва съответното процесуално-следствено действие или е определен за водещ разследването". Като причина посочили липсата на собствен репатрак. ОДМВР обаче не е обяснила какви са критериите ѝ за избор "на случаен принцип".

От АКФ са получили данни и по Закона за достъп до обществена информация, които показват, че по-голямата част от парите за транспортиране на веществени доказателства в ОДМВР – София са отишли към "Юнит Асист". В периода 2023 г. – 2025 г. дирекцията е платила общо около 35 хил. евро, като приблизително 85% от сумата е за фирмата на Юлиян Янков.

В отговорите си до АКФ от ОДМВР – София посочват, че са избирани и други фирми "на случаен принцип", сред които „Марина“ ЕООД, "Кимба-2021" ЕООД, "Ай ди транспорт" ЕООД и "Ес Те Ка" ЕООД. Тези дружества обаче са получили значително по-малки суми.

От ОДМВР – София са отговорили още, че не са обявявали обществени поръчки за пътна помощ, тъй като платените годишни суми не достигали приложимия праг по Закона за обществените поръчки.

"Юнит Асист" е регистрирана през есента на 2023 г. Първоначално собствеността е поделена между Юлиян Янков и дружеството "Пи Ес Ел Брокер", на Ивелин Кършаков – Капачката. От юли 2024 г. Янков е едноличен собственик на "Юнит Асист".

АКФ се позовава и на справка за съдимост на Янков, според която той има над 15 присъди за различни престъпления, включително измами и кражби на автомобили чрез камион за пътна помощ. През май 2023 г. той е реабилитиран от съда, което позволява на фирмата му "Юнит Асист" ЕООД да получи лиценз за извършване на пътна помощ.

Всички плащания към "Юнит Асист" от ОДМВР – София за репатриране на автомобили са се случили под управлението на старши комисар Тихомир Ценов. Той е назначен за началник на областната дирекция през юли 2023 г. от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов в кабинета на Николай Денков (ПП-ДБ) и Мария Габриел (ГЕРБ-СДС). След парламентарните избори през октомври 2024 г. Стоянов стана депутат от ДПС – Ново начало на Делян Пеевски.

До преди месец Юлиян Янков имаше договор с държавата за осъществяване на безплатна пътна помощ, но той беше прекратен от служебното правителство, след като се разбра, че е получавал милиони по него без услугата да е била широко известна. Освен това "Юнит Асист" незаконно превъзлагала дейността на поне 17 фирми. Тогава служебното правителство замрази плащанията като обяви, че става дума за организиран държавен монопол, а преди две седмици прокуратурата се самосезира и започна разследване за потенциални стопански престъпления в агенция "Пътна инфраструктура".

Отделно Янков е разследван и за присвояване на осем луксозни автомобила, пет товарни, сред които и един за пътна помощ, плюс едно ремарке.