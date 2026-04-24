IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Георги Кандев със заплаха: Вчера и аз получих своето съобщение, да се прибера, но не и този път

Главният секретар е отправил въпроси към СГП дали криминално проявени са давали фалшиви показания срещу него

24.04.2026 | 09:37 ч. Обновена: 24.04.2026 | 09:53 ч. 116
Снимка: БГНЕС

Главният секретар на МВР Георги Кандев се оплака от натиск и заплахи. 

"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път!"

Това написа на страницата си във фейсбук Кандев. 

Той подчертава, че не  е приел да е главен секретар, за да се прибира. 

"Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", заявява Кандев.

Вчера, четири дни след изборите, той е получил няколко обаждания.

"В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура.

Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо".
Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя.
Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий?

Защо сега?

Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера!, заявява в заключение Кандев. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Георги Кандев заплахи натиск
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem