Георги Кандев със заплаха: Вчера и аз получих своето съобщение, да се прибера, но не и този път

Главният секретар на МВР Георги Кандев се оплака от натиск и заплахи.

"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход - със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път!"

Това написа на страницата си във фейсбук Кандев.

Той подчертава, че не е приел да е главен секретар, за да се прибира.

"Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца", заявява Кандев.

Вчера, четири дни след изборите, той е получил няколко обаждания.

"В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения, ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор "Картофа", заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура.

Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име "Светльо".

Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя.

Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий?

Защо сега?

Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера!, заявява в заключение Кандев.