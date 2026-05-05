Проф. Константинов: Учуди ме отсъствието на лидера на ПБ при Йотова

Математикът проф. Михаил Константинов изрази изненадата си от отсъствието на лидера на “Прогресивна България” Румен Радев на днешните консултации при Илияна Йотова.

“Учуди ме отсъствието на лидера на “Прогресивна България“ на консултациите при президента. Все пак се надявам да започне да се показва по-често след връчването на мандата за съставяне на правителство”, каза проф. Константинов пред Nova news.

Според него е важно как кабинетът на Радев ще подходи във външнополитически план, като например дали България в крайна сметка ще стане част от т.нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп или пък дали ще бъде одобрено споразумението с Украйна, подписано от служебното правителство.

“Има и трети, по-тежък проблем, и той е дали България ще се присъедини към другите три страни от ЕС, които решиха да не плащат за заема на Украйна в размер на 90 милиарда евро”, допълни проф. Константинов.

На въпрос кой смята, че може да бъде назначен за външен министър на страната, експертът каза, че всяко предположение от негова страна би било спекулация и вместо това заяви, че не е важно толкова името на външния министър, колкото какво ще прави България във външната си политика.

Според проф. Константинов едно от първите неща, с които би било хубаво да се заеме Румен Радев, е да намали държавната бюрокрация, за да “видят хората, че нещо се прави“.