Затъмнението в Русия е факт: Московчани вече не могат да изпращат и СМС-и

Властите в Русия започнаха да блокират мобилния интернет в Москва и Санкт Петербург, тъй като започва подготовката за Деня на победата. Според Downdetector, броят на оплакванията за невъзможност за достъп до интернет в тези градове е започнал да се увеличава след 7:00 часа сутринта.

Потребителите съобщават, че не могат да отварят приложения и уебсайтове, както и че имат проблеми с плащането на услуги. В същото време в Москва дори "белите списъци" с ресурси, които трябва да останат достъпни в случай на прекъсвания, не работят.

Също така, в столицата не се изпращат SMS-и

Предупреждение за това беше издадено в изявление, адресирано до транспортните услуги.

MTS отговори на оплакванията на московчани, като заяви, че липсата на връзка се дължи на "външни радиосмущения" и нарече това "непреодолима сила", за която операторът не е виновен.

T2 обясни ограниченията с мерки за сигурност в навечерието на празниците, които не зависят от функционалността на мрежите.

В Санкт Петербург се отварят само сайтове и приложения от "белия списък". В същото време мобилният интернет в града също беше изключен за няколко часа около полунощ поради атаката на украински дронове.

Общо в рамките на 24 часа са получени 3,2 хиляди оплаквания за проблеми с връзката в Москва и 3,8 хиляди в Санкт Петербург. В този контекст "Сбер" предупреди своите клиенти за ограничения в работата на услугите си по време на празниците.

В изявлението се посочва, че от 5 до 9 май могат да възникнат трудности с електронните плащания, достъпа до банкови услуги, получаването на SMS съобщения и използването на терминали.

На свой ред "Яндекс" обяви за проблеми с поръчването на таксита

"Услугата може да работи неправилно. Не всички шофьори ще могат да влязат в услугата и да приемат поръчки", отбелязаха представителите на компанията.

Ден преди това мобилните оператори Beeline, MTS, Megafon и T2 също изпратиха предупреждения до жителите на Москва и Санкт Петербург за прекъсвания на услугите в навечерието на Деня на победата.

Източник на The Moscow Times в една от транспортните служби на столицата съобщи, че властите ще спрат мобилния интернет и SMS услугите на 5, 8 и 9 май от 7:00 до 12:00 (московско време). Ще останат налични само телефонни разговори.