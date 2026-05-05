Президентът Тръмп ще посети Гърция тази година

Президентът Доналд Тръмп ще посети Гърция през следващите месеци, съобщава посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл.

Според държавната телевизия ERT, Гилфойл е заявила, че посещението ще се състои още през 2026 година, вероятно през лятото, когато Тръмп може да присъства на среща на върха на НАТО в Турция заедно с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Гилфойл е говорила по време на посещение в централата на ERT в Атина, а коментарите ѝ бяха съобщени от ERT. Не бяха публикувани допълнителни подробности за потенциалното посещение.

Атина поддържа добри отношения с Вашингтон от години и те продължават и при администрацията на Тръмп, което не е така с всички партньори на Гърция в Европейския съюз.