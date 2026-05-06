Днес е Гергьовден - почитаме храбрия воин светец

На 6 май честваме паметта на свети великомъченик Георги Победоносец и празника Преполовение.

209 хиляди българи празнуват на Гергьовден – 6 май. Георги е първенец сред десетте най-разпространени мъжки имена в България. То е от гръцки произход: гео (земя) и ерго (работя) – буквално земеделец. В различните държави по света Георги се среща в още 33 варианта.

По последните класации името Георги носят 138 653 души. За сравнение ивановците са 125 250, а Димитър – 101 349. През 2025 година обаче в класацията за новородени Георги отстъпи традиционното си първо място на Александър – 666 срещу 662 бебета кръстени Георги.

Около 151 000 мъже, основно Георги, и 58 000 жени (най-често Гергана) са именици днес.

Освен църковния празник на Св. Георги Победоносец, личен празник за стотици хиляди българи, 6-и май е Ден на храбростта и празник на Българската армия, празнуват и пастири, и овчари.

Традиционно на гергьовската трапеза в България трябва да се сложат агнешко месо и зелена салата.

Свети великомъченик Георги Победоносец бил римски воин, който служил в малоазийската област Кападокия по времето на римския император Диоклециан (284-305 г.). Още като юноша Георги постъпил на служба в римската войска. Бил снажен и умен, но също така храбър и способен младеж, който се отличил в битките и станал добър пълководец.

Затова много скоро се издигнал до висок чин в своя легион - военен трибун. Но когато започнали поредните гонения срещу християните, се разбрало, че и трибунът Георги е християнин. От състрадание той освободил робите в дома си и раздал на бедните всичките си средства. Така се подготвил за подвиг в името на Иисус Христос. Сам се явил в императорския дворец в град Никомидия (днес Измит на брега на Мраморно море), източната столица на империята, и смело защитил християнската вяра.

Напразно го увещавали да се отрече от Христос. Заради своята християнска вяра бил подложен на жестоки мъчения. Но доблестният воин ценял много високо вярата си и с голямо търпения понесъл мъченията. Сам Господ Иисус му се явил една нощ, докоснал раните му и ги излекувал. На новите изтезания, приложени от мъчителите, Георги смело отговорил: „По-скоро вие ще се уморите да ме мъчите, отколкото аз - да понасям мъченията“.

Мнозина от войниците и други от присъстващите на изтезанията, като видели какви мъки търпи Георги заради вярата си, също повярвали в Христос. Георги бил осъден на смърт и с достойнство тръгнал към мястото за смъртни наказания. Там спокойно навел глава под меча на палача и бил обезглавен на 23 април 303 г.

От средните векове св. Георги се почита сред християнските народи като закрилник на войската, затова е наречен и победоносец. Той е покровител на много градове и страни по света с християнски традиции. Светецът воин е почитан и от мюсюлманите.

Утре, 6 май, честваме и празника Преполовение. В сряда на четвъртата седмица след Великден се отбелязва празникът Преполовение. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница, и е от разреда на подвижните празници, свързани с деня на Великден. На този ден се припомня за влизането на Иисус Христос в Йерусалим по време на еврейския празник Шатри и за Неговата проповед в храма, където Той говорил за Своята дейност като Месия, Избавител.

За празника на св. великомъченик Георги Победоносец, за Преполовение и за Деня на храбростта и празник на Българската армия в София утре, 6 май, ще бъдат отслужени тържествени богослужения, възглавени от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Това съобщиха от пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

От 7:30 ч. е посрещането на патриарх Даниил пред старинния храм „Св. София - Премъдрост Божия“, а от 8:00 ч. започва патриаршеската света литургия за празника Преполовение и за празника на св. великомъченик Георги Победоносец.

От 10:00 ч. е тържественият водосвет с освещаване на бойните знамена в столицата, поясняват от БПЦ-БП.