Десет цивилни моряци са загинали в Ормузкия проток

Десет моряци от граждански кораби са намерили смъртта си в Ормузкия проток в резултат от продължаващия конфликт в Близкия изток, заяви пред репортери днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс и БТА.

В Белия дом американският първи дипломат заяви, че Вашингтон ще продължи да разполага свои сили там, за да защити свободата на корабоплаването по стратегическия воден път.

"Те (екипажите на гражданските кораби - бел. ред.) са изолирани, те гладуват, те са уязвими и най-малко 10 моряци са починали досега, мирни граждани", обяви Рубио, без да дава подробности.

Той добави, САЩ ще продължат да взимат на прицел дронове и плавателни съдове, които представляват заплаха за американските сили.

По думите му армията на САЩ досега е унищожила 7 ирански скутера в Ормузкия проток.

Конфликтът започна на 28 февруари тази година с американско-израелските удари срещу Иран, като в отговор Техеран блокира Ормузкия проток, свързващ Персийския залив с Индийския океан, и започна да нанася удари в страни от Персийския залив, припомня Ройтерс.