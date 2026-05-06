Задържани са полицаи за изтезания два полицейски участъка

Служители на португалските правоохранителни органи, разследващи случаи на предполагаеми изтезания в два полицейски участъка в центъра на Лисабон, задържаха днес 15 полицейски служители, с което общият брой на обвинените и арестуваните достигна 25, предаде Ройтерс, като се позова на полицията и прокуратурата, съобщи БТА.

През януари прокуратурата повдигна обвинения срещу двама полицейски служители за изтезания над бездомници и мигранти, както и за публикуване на снимки от тези действия в онлайн част с десетки други служители на реда, което доведе до разширяване на разследването.

Двамата ги очаква съдебен процес, като според обвинителния акт те са с повдигнати обвинения за изтезания, жестокост и злоупотреба с власт. Единият от тях е обвинен и в изнасилване, грабеж и подправяне на документи. През март още седем души бяха задържани във връзка с разследването.

Полицията потвърди днешните арести, сред които беше и един цивилен,

но отказа да посочи дали задържаните за заподозрени в извършването на изтезания или в това, че не са докладвали за злоупотреби, на които са били свидетели лично или чрез публикуваните видеозаписи.

Прокуратурата заяви, че за злоупотребители с власт е било съобщено както от други полицейски служители в участъците, така и от някои от жертвите, но посочи само няколко такива свидетелства, като отбеляза, че повечето полицаи, които според твърденията са знаели за случващото се, са мълчали.

Правозащитни организации като "Амнести интернешънъл" отдавна изразяват безпокойство

във връзка с полицейското насилие в Португалия. Макар да приветстваха разследването приветства разследването "Амнести интернешънъл" заяви, че публикуването на снимки и съобщения за действията им в чатове и социалните мрежи в този конкретен случай показва "огромно чувство за безнаказаност" сред полицейските служители.