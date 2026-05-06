IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Отварят за движение площад „Цар Асен I" пред Царевец

Инфраструктурните инвестиции са в размер на 360 хил.евро

06.05.2026 | 07:59 ч. 0
Снимка Община Велико Търново

Снимка Община Велико Търново

След 18:00ч. днес във Велико Търново се възстановяват нормалното движение и градският транспорт през площад „Цар Асен I" пред крепостта Царевец. Пространството бе ремонтирано, а слегналата се паважна настилка - пренаредена. Подсилена бе  пътната конструкция с цел трайно подобряване на експлоатационното състояние, съобщиха от общината.

Заедно с площада се отварят за движение и улиците „Никола Пиколо", „Св. Климент Охридски" в участъка от църквата „Св. Четиридесет мъченици" до Царевец, „Иван Вазов". „Никола Пиколо" и частта от „Св. Климент Охридски". Те бяха  преасфалтирани, за да се изпълнят изискванията за преминаване на колоездачите от Обиколката на Италия.

Възстановява се и нормалното движение на автобуси с номера 5, 20, 40, 50, 100 и 110 през стария град и до площад „Цар Асен I", кв. „Асенов" и парк „Мини България".

Инфраструктурните инвестиции са в размер на 360 хил.евро и са част от капиталовата програма на Община Велико Търново за 2026 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

царевец пътя движение отварят
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem