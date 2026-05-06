Къде в София днес е забранено движението на коли и паркирането?

В София днес е въвевдена организация на движението за провеждане на тържествено честване на Деня на храбростта и празника на българската армия 6-ти май.

Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 03:00 ч. до приключване на честването на 06.05.2026 г.:

- на ул. „Оборище” между площад „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“;

- на паркингите на площад „Св. Александър Невски“, като се закриват базарите за художествени изделия;

- на ул. „Дунав” и ул. „11 август“ между пл. „Александър Невски” и пл. „Московска”;

- на ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;

- на ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „Георги С. Раковски“.

От 03:00 ч. до приключване на мероприятието на 06.05.2026 г., с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятията:

- на пл. „Николай Гяуров”

- ул. „Московска" в отсечката от пл. „Николай Гяуров” до сградата на Института по философия и социология-БАН;

- площад „Княз Александър I“;

- ул. „Княз Александър I", в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител";

- ул. „Ген. Гурко", в отсечката между ул. „Г, С Раковски" и ул. „Княз Александър I”.

- Пред Българска народна банка

- Пред Национален археологически музей

Забранява се влизането в двете посоки на пътни превозни средства, както следва:

От 07:00 ч. до приключване на мероприятието на 06.05.2026 г.:

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”;

- ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”;

- ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Александър Невски”;

- на пл. „Николай Гяуров”;

- ул. „Московска" в отсечката от ул. „Дунав“ до сградата на Института по философия и социология-БАН;

От 10:30 ч. до 15:00 ч. на 06.05.2026 г.

- бул. „Цар Освободител“ в отсечката от бул. „Васил Левски“ до пл. „Независимост“;

- ул. „Цар Шишман“ в отсечката от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Ген. Гурко“ в отсечката между ул. „Г, С Раковски“ и ул. „Княз Александър I“;

- ул. „Княз Александър I" в отсечката между ул. „Ген. Гурко“ и бул. „Цар Освободител";

- ул. „6-ти Септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Дякон Игнатий“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“;

- ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

- ул. „Г. Бенковски” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

- ул. „Леге” между ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”.

Изнасянето на блоковете на 06.05.2026 г. ще бъде осъществено по следния маршрут: от пл. „Св. Ал. Невски”, ул. „Московска”, ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър І”.

Движението на пътните превозни средства и колите на градския транспорт ще бъде поетапно спирано в зависимост от преминаването на блоковете.

Дефилирането на знамената реликви и бойните знамена на 06.05.2026 г. ще бъде по следния маршрут: от паметника на Незнайния воин по ул. „Г.С. Раковски”, бул. „Кн. Ал. Дондуков” до пл. „Княз Александър І” и обратно по същия маршрут.

От 10:00 часа пред Паметника на Незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия.

НСО предприемат мерки за сигурност. Гражданите, които желаят да присъстват на ритуала, ще имат достъп от 09:00 часа през пунктове за проверка, организирани при ул. „Раковски“ и ул. „Оборище“ и при ул. „Париж“ и ул. „Шипка“.

Присъстващите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети и други. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието, както и такива във видимо неадекватно състояние.

За времето от 08:00 ч. до 15:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.