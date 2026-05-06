Над 60 на сто от бебетата са на родители без брак

Все повече деца в България се раждат извън граждански брак, сочат данни от годишния демографски отчет на Национален статистически институт за 2025 година.

От общо 50 241 живородени деца през изминалата година, 30 847 са родени от родители без сключен законен брак.

През 2025 г. броят на новородените спада с близо 6% или 3 187 деца по-малко спрямо предходната година. Общият коефициент на плодовитост остава на ниво от 1,63 деца на жена - значително под необходимите 2,1 за просто възпроизводство на населението. Към края на годината жените във възраст 15-49 години са намалели с около 11 000. Смъртността остава висока - 99 479 починали, което води до отрицателен естествен прираст от минус 49 238 души.

Най-ниска раждаемост е отчетена в област Смолян - 410 новородени, следвана от Видин с 439. На другия полюс остава област Сливен, където коефициентът на плодовитост достига 2,43, а раждаемостта е значително по-висока.

Данните показват и сериозни разлики в социалната структура - средната възраст при първо раждане е 30,8 години в София, докато в Сливен е 22,1 години.

Близо 48% от ражданията в страната са чрез цезарово сечение - един от най-високите дялове в Европа.