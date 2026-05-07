Кадър на ИТН стана началник на кабинета на Михаела Доцова

Новият началник на кабинета на председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова е Николета Кузманова, съобщава “24 часа”.

Преди това тя е заемала поста зам.-председател на 51-то НС и беше представител на “Има такъв наров” в тогавашния парламент.

Кузманова е доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет. На 54 години е и беше избрана за депутат от Габрово. Съпругът ѝ Илия Кузманов е шеф на най-големия полицейски профсъюз - Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Служители от парламента казват, че новата шефка на кабинета ги е успокоила, че няма да има резки смени и размествания в администрацията.

В кулоарите на НС днес заместник-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев заяви, че не е запознат с казуса по назначаването на Кузманова. "Не мога да коментирам, не знам коя е тази дама", беше краткият му коментар по темата.