IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Кадър на ИТН стана началник на кабинета на Михаела Доцова

Николета Кузманова е бивш зам.-председател на 51-то Народно събрание

07.05.2026 | 14:22 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Новият началник на кабинета на председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова е Николета Кузманова, съобщава “24 часа”.

Преди това тя е заемала поста зам.-председател на 51-то НС и беше представител на “Има такъв наров” в тогавашния парламент.

Свързани статии

Кузманова е доцент и доктор по наказателно право в Софийския университет. На 54 години е и беше избрана за депутат от Габрово. Съпругът ѝ Илия Кузманов е шеф на най-големия полицейски профсъюз - Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Служители от парламента казват, че новата шефка на кабинета ги е успокоила, че няма да има резки смени и размествания в администрацията.

В кулоарите на НС днес заместник-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Слави Василев заяви, че не е запознат с казуса по назначаването на Кузманова. "Не мога да коментирам, не знам коя е тази дама", беше краткият му коментар по темата.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Николета Кузманова 52 НС началник на кабинет Михаела Доцова ИТН
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem