Дечев: ГДБОП свали четири сайта за фалшиви лекарства

Служебният МВР министър Емил Дечев съобщи, че ГДБОП е преустановила работата на четири сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция “Пангея XVIII“.

Случаят е във връзка със спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави, в която са участвали експертите от дирекция “Киберпрестъпност“.

При съвместните действия е прекъсната дейността на повече от 5700 уеб сайта, страници в социални мрежи и ботове свързани с маркетинг и продажба на незаконни лекарства.

Вътрешният министър добави, че са иззети над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 млн. долара, цитирайки оповестените вече данни от международната полицейска организация със седалище в Лион.

Сред най-сериозните случаи е нелегална фабрика за производство на медикаменти в България.

Служебният премиер отчете работата на МВР в последните два месеца като безкомпромисна. “За кратко време имахме да решаваме сложни задачи и смея да твърдя, че постигнахме значителни успехи”, каза Емил Дечев