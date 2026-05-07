В кадър: Милиардерка блесна с 550-каратово колие за $15 млн. на "Мет Гала"

Индийската милиардерка Суда Реди заслепи червения килим на "Мет Гала 2026" (Met Gala 2026) с впечатляващо колие за 15 млн. долара.

В понеделник, 4 май, 47-годишната бизнесдама и филантропка от Хайдерабад присъства на най-голямата модна вечер в Metropolitan Museum of Art в Ню Йорк с визия на индийския дизайнер Маниш Малхотра.

Централният акцент в ансамбъла ѝ обаче беше историческо колие, оценявано на повече от 15 милиона долара.

"Кралицата на Мерелани" като главен герой

Стилистката Мариел Хаен каза пред People, че колието е от личната колекция на Реди и включва верига с викториански финиш, съставена от големи триъгълни и крушовидни rose-cut диаманти, подредени във флорални клъстери. В центъра на колието е "Кралицата на Мерелани" - 550-каратов наситено виолетово-син танзанитов медальон, който произхожда от хълмовете Мерелани в Танзания.

Визията ѝ включваше още 40-каратов колумбийски изумруд с Asscher шлифовка, обграден с диаманти и поставен в 18-каратово жълто злато, както и 30-каратов rose-cut polki диамантен пръстен.

Майсторска почит към творческата душа на Индия

В прессъобщение Хаен сподели, че визията на Реди за "Мет Гала" е вдъхновена от "богатото художествено и архитектурно наследство на Хайдерабад", като преплита древни индийски занаятчийски традиции и прегръща истинската концепция на "Костюмно изкуство".

"Като включиха техники, датиращи отпреди повече от 3000 години, те създадоха спиращ дъха, многопластов ансамбъл, който говори едновременно за културно наследство и съвременно величие. Визията е майсторска почит към творческата душа на Индия", добави стилистката.

Темата на "Мет Гала"

Бионсе, Никол Кидман, Венъс Уилямс и Анна Уинтур са съпредседателки на тазгодишното събитие с тема "Изкуството на костюма" ("Costume Art"), потвърди Vogue през декември.

Антъни Вакарело и Зоуи Кравиц също са съпредседатели на Host Committee на "Мет Гала", а сред членовете му са Сабрина Карпентър, Дожа Кет (Doja Cat), Гуендолин Кристи, Алекс Консани, Мисти Копланд, Елизабет Дебики, Лина Дънам, Палома Елсесер, Лиса (LISA), Клои Мале, Сам Смит, Теяна Тейлър, Лорън Васер, Анна Уейант, Ей'жа Уилсън и Изелт.

Тазгодишната тема, курирана от Андрю Болтън, изследва динамиката между дрехата и тялото под нея, като изложбата е организирана в поредица от тематични типове тела - от голото тяло до бременното и остаряващото тяло.

Суда Реди на "Мет Гала" през 2021 година

Не първият ѝ "милионен момент" на "Мет Гала"

Реди дебютира на "Мет Гала" през 2021 година. Hindustan Times съобщи, че тогава тя е носила златна рокля със звездни мотиви на дизайнерите Falguni Shane Peacock в чест на темата "В Америка: лексикон на модата" ("In America: A Lexicon of Fashion").

През 2024 година тя отново се появи с бижу за милиони - колието "Amore Eterno", и рокля на индийския кутюрие Тарун Тахилиани.

Също част от личната ѝ колекция, "Amore Eterno" включва 25 диамантени солитера с общо тегло над 180 карата. Колието съдържа още един 25-каратов и три 20-каратови сърцевидни диаманта, свързани с още 21 кръгли диаманта.

Суда Реди на "Мет Гала" през 2024 година