Новини Днес | 31

Фалшиви златни кюлчета за над половин милион евро заловиха в Истанбул

При акцията са задържани двама заподозрени

08.05.2026 | 09:32 ч. 4
Снимка: Ройтерс

Хиляди кюлчета фалшиво злато с общо тегло от 4,2 килограма и обща пазарна цена от около 28 милиона турски лири (525 000 евро) разкри турската полиция при операция в Истанбул, предаде ТРТ Хабер. 

По информация на полицията акцията е проведена в истанбулския район Зейтинбурну. 

При акцията са задържани двама заподозрени, а от обекта, в който лицата са извършвали незаконната си дейност, наред с фалшивото злато, което било разделено на кюлчета от по 1,5 и по 10 грама, са иззети метални калъпи, фалшиви пластмасови опаковки за кюлчета и голяма машина за пресоване. 
(БТА)

 

