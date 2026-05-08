Рашков: Донев е добър офицер, не знаех, че разбира от финанси

Бившият министър Бойко Рашков направи кратък коментар на бъдещия кабинет “Радев”, а по повод номинацията на Гълъб Донев за министър на финансите каза, че е “добър офицер, не знаех, че разбира и от финанси”.

“Познавам Гълъб Донев като много добър офицер, но не знаех, че той е бил и финансист. Аз съм работил с него. Нямам забележки по отношение на неговите качества като офицер. За първи път сега разбрах, че разбира от счетоводство и финансов контрол. Това не го знаех“, каза Рашков преди да влезе в парламента.

Депутатът изрази недоумението си от включването на лица от ИТН в правителството, която беше отхвърлена категорично от избирателите на изборите.

По отношение на финансовата ситуация в страната Рашков заяви, че всеки говори за тежък финансов проблем, а вчера по време на парламентарния контрол служебният министър Георги Клисурски е отчел, че има 6,8 млрд. евро във фискалния резерв, които са напълно достатъчни.