IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Рашков: Донев е добър офицер, не знаех, че разбира от финанси

Нямам забележки по отношение на неговите качества

08.05.2026 | 09:07 ч. Обновена: 08.05.2026 | 09:07 ч. 24
БГНЕС

БГНЕС

Бившият министър Бойко Рашков направи кратък коментар на бъдещия кабинет “Радев”, а по повод номинацията на Гълъб Донев за министър на финансите каза, че е “добър офицер, не знаех, че разбира и от финанси”.

“Познавам Гълъб Донев като много добър офицер, но не знаех, че той е бил и финансист. Аз съм работил с него. Нямам забележки по отношение на неговите качества като офицер. За първи път сега разбрах, че разбира от счетоводство и финансов контрол. Това не го знаех“, каза Рашков преди да влезе в парламента.

Свързани статии

Депутатът изрази недоумението си от включването на лица от ИТН в правителството, която беше отхвърлена категорично от избирателите на изборите.

По отношение на финансовата ситуация в страната Рашков заяви, че всеки говори за тежък финансов проблем, а вчера по време на парламентарния контрол служебният министър Георги Клисурски е отчел, че има 6,8 млрд. евро във фискалния резерв, които са напълно достатъчни.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Бойко Рашков ПП Гълъб Донев министър на финансите Румен Радев 52 НС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem