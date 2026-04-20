Нейнски: 81% от гласувалите в чужбина не са се регистрирали предварително

Малко под 200 000 са гласувалите в чужбина български граждани, 53 000 са гласували с машини. Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на брифинг в МВнР във връзка с гласуването в чужбина на предсрочните парламентарни избори, които се състояха вчера.
От тези 200 000 гласоподаватели, 156 000 или 81% са били без предварителна регистрация и са подали заявления за гласуване в изборния ден, което е забавило процеса, обясни Нейнски. Тя съобщи, че продължава броенето на бюлетините от последните секции в САЩ.
Външният министър информира, че в Турция от разкрити 27 секции след края на изборния ден гласуването е продължило в седем секции, поради опашки от желаещи. Във Великобритания пет секции са работили с удължено работно време, като всичките са били в Лондон. В Испания в една секция е продължило гласуването след 20:00 ч., в Сърбия – в две, в Норвегия – в една, информира външният министър.
Нейнски увери, че са положени максимални усилия всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.