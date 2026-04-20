Нейнски: 81% от гласувалите в чужбина не са се регистрирали предварително

Малко под 200 000 са гласувалите в чужбина български граждани, 53 000 са гласували с машини. Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на брифинг в МВнР във връзка с гласуването в чужбина на предсрочните парламентарни избори, които се състояха вчера.

От тези 200 000 гласоподаватели, 156 000 или 81% са били без предварителна регистрация и са подали заявления за гласуване в изборния ден, което е забавило процеса, обясни Нейнски. Тя съобщи, че продължава броенето на бюлетините от последните секции в САЩ.

Външният министър информира, че в Турция от разкрити 27 секции след края на изборния ден гласуването е продължило в седем секции, поради опашки от желаещи. Във Великобритания пет секции са работили с удължено работно време, като всичките са били в Лондон. В Испания в една секция е продължило гласуването след 20:00 ч., в Сърбия – в две, в Норвегия – в една, информира външният министър.

Нейнски увери, че са положени максимални усилия всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас.