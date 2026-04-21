Нейнски разкри руска дезинформация по време на предизборната кампания

Един случай на опит за дезинформация по време на предизборната кампания е регистриран у нас. Това съобщи служебният външен министър Надежда Нейнски в Люксембург, където участва в заседанието на министрите на външните работи на страните от ЕС. Според нея става дума за препечатването на публикация от прокремълското издание "Русия днес", в която се казва, че ЕК се меси в изборите в България. Според Нейнски България е част от ЕС и отношенията със съюзниците не са намеса във вътрешните работи, предаде БНТ.

Върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас съобщи в Люксембург, че се очаква утре страните от ЕС да одобрят заема от 90 милиарда евро за Украйна. Българският служебен министър заяви по време на срещата, че най-важният резултат от последните двустранни контакти между София и Киев е подписването на 10-годишното Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността.

"Политиката на България в момента е такава - ние смятаме, че това споразумение има не само моралния характер на подкрепа за Украйна, но е от голяма полза за България, за българската военна промишленост, за достъпа до високи технологии. Това са все модерни неща, които аз искам да видя в България. Разбира се на този етап те покриват преди всичко военната индустрия. Но знаете, че всяка война свършва и шансът България да участва във възстановяването на Украйна ще даде много плюсове за страната, много възможности за приходи и за работа на български фирми на терен", коментира Нейнски.

Какво включва споразумението с Украйна?

Според Министерския съвет споразумението не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г. "Това означава, че: Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", обясняват от кабинета.

Като основни цели на споразумението се изброяват: сътрудничество в усилията за оборудване и обучение на силите за сигурност и отбрана на Украйна; подкрепа за реформите, които Киев трябва да извърши за членство в ЕС и НАТО; търсене на отговорност за престъпления на Русия срещу Украйна и нейния народ; подкрепа в търсенето на мир чрез изтегляне на руската армия и др.

Конкретно по аспекти на споразумението:

Военно сътрудничество - България ще продължи доставката на военна техника и въоръжение във всички области, въз основа на заявените от Украйна нужди и според българските възможности; ще продължат и, при необходимост, ще се засилят съвместните обучения на военни в редица области, включително в използването на безпилотни летателни системи и противодействието им; ще се подобри сътрудничеството в отбранителната индустрия; ще се противодейства на всяка форма на хибридни атаки от Русия и други враждебни субекти.

Политическо сътрудничество - България ще продължи да предоставя политическа и практическа подкрепа на Украйна, включително в рамките на НАТО и ЕС, и ще подкрепя усилията на Украйна да се присъедини към двете организации; София и Киев ще работят за всеобхватен, справедлив и траен мир при условия, определени от Украйна; ще държат Русия отговорна за щети, загуби и др., претърпени в резултат на войната, както и за това Москва да заплати за дългосрочното възстановяване на Украйна; ще поддържат санкциите над Русия като средство за увеличаване на разходите на нейната агресия.

Хуманитарна помощ и развитие - България ще продължи да предоставя хуманитарна помощ и гражданска защита на страдащото украинско население толкова дълго, колкото е необходимо; ще подкрепя бягащите от войната украинци, като им предоставя статут на временна закрила и достъп до здравеопазване, настаняване, образование, пазар на труда и социално подпомагане; ще подкрепя осигуряването на алтернативни доставки на газ за Украйна, по-конкретно чрез проекта за Вертикалния газов коридор; ще се работи по потенциалната продажба на оборудването за проекта "Белене" на Украйна; ще се проучат възможностите за доставки на електроенергия на фиксирани цени през зимния сезон.

механизъм за спешни консултации - при подновена руска агресия срещу Украйна или значителна ескалация ще се проведат спешни консултации, в рамките на 24 часа, за определяне на подходящи мерки за противодействие или възпиране; при такива обстоятелства България ще предостави на Украйна, според случая, бърза и продължителна помощ за сигурността, военна техника и икономическа помощ, действайки в рамките на своите възможности и в съответствие с българското право.

Споразумението е валидно за 10 години, като може да се удължи, а също и да се изменя и допълва, по взаимно съгласие. Може да бъде прекратено от всеки от участниците, като се изпраща писмено уведомление. Прекратяването става факт 6 месеца след получаването на уведомлението, но без да засегне изпълнението на текущи дейности или проекти, освен по взаимно съгласие.