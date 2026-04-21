Нейнски: Суверенна Украйна е от значение за сигурността на Европа

Служебният външен министър Надежда Нейнски взе участие е месечно заседание на Съвет “Външни работи“ на Европейския съюз, което се проведе в Люксембург.

В рамките на срещата Нейнски подчерта, че е от съществено значение страна ни да работи за общи позиции в ЕС и НАТО.

По време на заседанието външните министри обсъдиха ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, Южен Кавказ и Судан.

По време на разговорите, посветени на Украйна, от името на България Нейнски подчерта необходимостта от единство и последователна подкрепа от страна на ЕС и съюзниците.

“Войната в Иран и в Украйна са взаимосвързани и формират дъга на нестабилност, която обхваща Европа и Близкия изток. Тези паралелни конфликти рискуват да изчерпят ресурсите и да създадат възможности за координирани действия срещу международния ред, основан на правила. В този контекст е от съществено значение да работим за общи позиции в ЕС и НАТО, тъй като всяка фрагментация отслабва колективния ни отговор“, каза външният министър.

Споразумението за сътрудничество

Нейнски припомни и 10-годишното споразумение за сътрудничество, което служебният кабинет “Гюров” подписа преди дни с Украйна. “Суверенна, стабилна и сигурна Украйна е от ключово значение за сигурността на Европа като цяло“, каза още българският външен министър.

Нейнски подчерта и необходимостта от конкретни действия на европейско ниво. “Все още трябва да изпълним ангажиментите си по 20-ия пакет санкции и заема в подкрепа на Украйна. Изпълнението им без забавяне е от съществено значение за доверието в ЕС. Засилването на усилията ни за прекъсване на дейността на руския сенчест флот остава важен приоритет с оглед на рисковете за сигурността и околната среда“, заяви министърът на външните работи. / БТА