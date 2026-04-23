Kаква рокля избра за абитуриентския си бал дъщерята на Никол Кидман?

17-годишната дъщеря на Никол Кидман, Сънди Роуз, блести в сребристо, споделяйки снимка зад кулисите от абитуриентския си бал в гимназията.

Тийнейджърката качи снимката в своя Instagram профил, като надписа публикацията „бал“.

В неделя, 19 април, голямата дъщеря на актрисата и бившия ѝ съпруг – кънтри певецът Кийт Ърбан, сподели кадъра, на който е облечена за събитието в сребърна рокля без презрамки с пола от тюл и бляскава горна част.

58-годишната австралийска звезда има и по-малка, 15-годишна дъщеря от Ърбан – Фейт Маргарет, както и две осиновени деца, Бела (33) и Конър (31), от бившия си съпруг Том Круз.

Сънди Роуз, която вече се опитва да гради кариера на модел и вече е дефилирала за известни модни марки като Miu Miu, позира за кадъра на външно стълбище.

В интервю за списание Elle Australia през март, тийнейджърката разкри, че посещението на фотосесии с майка ѝ като дете я е вдъхновило да се потопи в света на моделството и филмовата индустрия.

