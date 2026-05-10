София ще посрещне финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София ще бъде домакин на финала на третия етап на Джиро д'Италия. В часовете преди кулминацията на деня столичани и гости на града ще имат възможност да станат част от специалното подгряващо събитие – велошествието "София кара Giro", което ще поведе столичният кмет Васил Терзиев, информираха от пресцентъра на Столичната община. Стартът на “София кара Giro” ще бъде на Орлов мост.

След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. Цариградско шосе или да се отправят към площад "Цар Освободител", за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Джиро д'Италия по време на финалния им спринт към арката..

Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап от Джиро д'Италия.

Ограниченията започнаха от 7 май и ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади и улици, както и част от трасетата в източната част на града.

От 03:00 часа на 7 май до 06:00 часа на 11 май се забраняват влизането, престоят и паркирането на автомобили на площад „Николай Гяуров“, с изключение на автомобилите на организатора.

От 9 май следобед и вечерта ограниченията обхващат района около паметника „Цар Освободител“, площад „Народно събрание“, бул. „Цар Освободител“, ул. "15-ти ноември", ул. "19-ти февруари" и пространството около храм-паметника "Св. Александър Невски".

От тази сутрин ще бъдат въведени забрани за престой, паркиране и влизане на автомобили по улиците "Оборище", "11-ти август", "Дунав", "Московска" и в района на площад "Александър Невски". От 12:00 часа поетапно ще се ограничава движението и по бул. "Васил Левски", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цар Освободител", бул. "Цариградско шосе", както и по ул. "Самоковско шосе" от разклона за село Горни окол до бул. "Копенхаген".

Тази вечер временно ще бъде ограничено движението и по ул. "6-ти септември", ул. "Аксаков" и ул. "Ген. Гурко", като след 21:00 часа по последната ще бъде осигурено преминаване за превозните средства от масовия градски транспорт.

Промени ще има и в наземния градски транспорт. На 9 и 10 май се променят маршрутите на автобусни линии Х43, 9, 72, 73, 76, 84, 94, 180, 181, 183, 184, 185, А186, 188, 204, 213, 280, 304, 305 и 604, както и на нощните линии N1, N2, N3 и N4. Част от спирките около площадите "Св. Александър Невски", "Княз Александър I" и "Паметник Левски" ще бъдат временно закрити, а ще бъдат разкрити и временни спирки за прекачване.

Съществени промени са предвидени и в движението на тролейбусните линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 11, като част от маршрутите ще бъдат разделени на две направления или съкратени до ключови точки като площад „Сточна гара“, кино "Одеон" и площад "Авиация".

Днес влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците по време на колоездачната надпревара.

От Столичната община призовават гражданите да се информират предварително за промените, да използват градския транспорт и да планират пътуванията си с оглед на временната организация на движението.

Преди това Джирото ще премине през Пловдив. От Централния площад в града кметът Костадин Димитров ще даде началото на етапа в 13:15 часа, а около 4 часа по-късно участниците ще бъдат очаквани пред сградата на Парламента. За това време те ще трябва да изминат 175 километра. В първите стотина километра до Боровец трасето върви леко нагоре, докато във финалните 75 километра ще се кара предимно на спускане.

Очакванията на специалистите са финалът да бъде решен след масов спринт, още повече, че заключителните осем километра по "Цариградско шосе" до Парламента са изцяло в права линия.

И в Пловдив, и София е предвидена съпътстваща програма с велошествия.